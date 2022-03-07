В Україні заблокували YouTube-канал Анатолія Шарія/ 112 Украина

В Україні заблокували канал проросійського блогера Анатолія Шарія на YouTube.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Канал Шарія на YouTube заблокований в Україні", – зазначив Федоров.

Він також додав, що уже заблокований канал дружини блогера Ольги Шарій, а також їхній спільний канал "Дубль".

Так тепер виглядає канал Шарія на YouTube

Нагадаємо, Анатолій Шарій наразі оголошений у розшук і підозрюється у державній зраді. За даними Служби безпеки України, Шарій з 2012 року допомагав державним і неурядовим структурам Російської Федерації проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

Крім справи про держзраду, проти Шарія були відкриті й інші кримінальні справи. Вони стосуються, зокрема, відмивання доходів, ухилення від сплати податків, а також – махінацій у фінансуванні "Партії Шарія".

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