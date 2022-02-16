Скандал в Одесі: депутат від "Партії Шарія" прибрав прапори України зі стола на засіданні

Депутат Партії Шарія прибрав прапори України подалі від себе/ Скрін з відео

В Одесі депутат міськради від "Партії Шарія" Ілля Фрейман потрапив у скандал із прапорами України.

Коли під час засідання у залі депутатам роздавали невеликі прапори, він прибрав декілька з них зі свого столу і столів своїх сусідів й відніс подалі від себе. Цей момент потрапив на відео журналістів. Відповідне відео оприлюднили у Telegram Одеса Live і Думская.

Інцидент стався під час засідання 13 позачергової сесії Одеської міської ради, які відбувалася у вівторок, 15 лютого.

Челендж #UAразом від Зеленського

Нагадаємо, президент Украни Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська запустили челендж #UAразом до Дня єднання України. Глава держави запропонував українцям зробити фото з прапором України, додати хештег #UAразом і опублікувати в соцмережах.

До такої ініціативи уже доєдналися українські зірки. Серед них – Лілія Ребрик, Потап, Наталія Мосійчук, сім’я Монатіків, Леся Нікітюк, Григорій Решетнік та інші. Вони опублікували фотографії з прапорами України.

Раніше Зеленський запровадив в Україні нове свято – День єднання. Воно відзначатиметься 16 лютого.

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