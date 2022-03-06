В Ірпені під час евакуації військові РФ по-звірячому вбили вісім мирних жителів

Ірпінь. Зруйнований міст. Люди тікають від окупантів / Reuters

У неділю, 6 березня, в Ірпені загинули вісім мирних жителів. Про це заявив мер міста Олександр Маркушин.

За його словами, люди загинули під час евакуації.

"Російські окупанти обстріляли наших мирних місцевих жителів. Загинула сім'я, в неї потрапив снаряд, і на моїх очах загинуло дві маленькі дитини і двоє дорослих. В цілому, близько восьми людей загинули при сьогоднішніх обстрілах", - розповів він.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли блокпост на Фастівщині в Київській області. В результаті загинули 5 людей, ще один отримав поранення.

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