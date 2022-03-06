Війська РФ обстріляли блокпост на Київщині: є жертви

Російські загарбники обстріляли блокпост на Фастівщині в Київській області. В результаті загинули 5 людей, ще один отримав поранення.

"5 березня близько 18: 00 окупанти з військової техніки здійснили обстріл жителів села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели з кулемета. В результаті атаки загинули 5 осіб, ще одна людина поранена", - повідомили в МВС.

У зв'язку з цим, поліцейські закликають громадян не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, ЦПІ при РНБО України повідомляє, що в умовах фактичного ураження військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації передбачуваного нового сценарію. Йдеться про обстріл міст РФ їх же військами.

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