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У Хмельницькій області сталась авіакатастрофа - що відомо про долю екіпажу

Юрій Берендій
16 червня 2026, 20:03оновлено 16 червня, 21:41
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Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили катастрофу фронтового бомбардувальника Су-24М на Хмельниччині, внаслідок якої загинули двоє льотчиків.
У Хмельницькій області сталась авіакатастрофа - що відомо про долю екіпажу
У Хмельницькій області сталась авіакатастрофа - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • На Хмельниччині розбився український літак Су-24М
  • Бомбардувальник зазнав аварії під час бойового завдання
  • Обидва члени екіпажу військового літака загинули

В Хмельницькій області сталась авіакатастрофа. Повідомляється, що на межі Шепетівського та Полонського районів розбився український військовий літак. Інформацію про це підтвердили джерела видання РБК-Україна.

"Військовий літак розбився на Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Жодних додаткових деталей про інцидент та долю екіпажу поки що немає.

За даними моніторингового каналу "ЄРадар", йдеться про винищувач Су-24.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ офіційно повідомили, що близько 19:00 16 червня 2026 року сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Літак зазнав аварії під час виконання бойового завдання на території Хмельницької області. На борту перебували льотчик і штурман.

"На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху... На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає. Причини та обставини катастрофи встановлюються", - йдеться у повідомленні.

У Хмельницькій області сталась авіакатастрофа - що відомо про долю екіпажу
/ Скріншот

Втрати української авіації - останні новини за темою

11 вересня 2025 року майор Олександр Боровик загинув на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, повідомила 39-а бригада тактичної авіації.

26 серпня під час відбиття масованої атаки Росії на Україну молодий льотчик підполковник Олексій Мусь загинув у катастрофі першого американського F-16, наданого Україні в рамках військової допомоги. Помилка пілота, а не збиття супротивником, стала ймовірною причиною аварії, як повідомляє The Wall Street Journal у матеріалі про катастрофу F-16 в Україні.

Як раніше повідомляв Главред, загибель екіпажу вертольота Мі-24 під час бойового завдання підтвердила 12-а окрема бригада армійської авіації, нагадавши, що ця втрата стала серйозним ударом для військової авіації України. Вертоліт виконував завдання із підтримки.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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