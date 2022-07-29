Персональна поразка "дідка" Путіна: у РФ розкрили сценарій звільнення Херсона

У РФ спрогнозували звільнення Херсонщини ЗСУ / Колаж Суспільне, Генштаб ЗСУ

Російський правозахисник і опозиційний політик Марк Фейгін спрогнозував наслідки для кремлівського режиму в разі визволення Херсона Збройними силами України.

Він каже, що ця подія може викликати "певне бурління" в Кремлі. При цьому є загроза безпосередньо для Володимира Путіна, підкреслив він в інтерв'ю ТСН.

"Воно настільки непомітно спочатку для ока буде. "А, власне, навіщо тоді все? Навіщо це все було затіяно, якщо ви не в змозі? У нас немає армії, здатної утримати окуповані території. Навіщо нам все це треба?". Наслідки за цю авантюру нікуди не підуть: всі ці санкції, всі ці тиску. Як би там чого не крутитися, воно ж не піде. У сухому залишку ми отримуємо витрачене життя, витрачену армію, економічні та всілякі інші санкції та обмеження. А що Ви отримуєте?"- каже опозиціонер.

При цьому він звернув увагу на те, що поразка в Херсоні стане персональною для Путіна.

"Брати на себе відповідальність всієї Росії за втрату Херсона і взагалі за деокупацію – на це ніхто не підпишеться. Ось тут, звичайно, може виникнути для Путіна дуже важка ситуація. 70-річний дідок, всі обернуться і скажуть: "А з ким ми маємо справу?". На восьмому десятку скоро вже, після 7 жовтня, дідок всіх вже дістав за чверть століття, який цими авантюрами придумав розлютити весь світ, весь кульку. Чи не з його мошонкою в 70-річному віці на таке замахуватися. Заспокойся, вже пора ближче до землі", – додав Фейгін.

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Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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