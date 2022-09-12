Розтрощили 122 танки і вбили 1800 окупантів: ЗСУ порадували успіхами контрнаступу на півдні

ЗСУ порадували успіхами контрнаступу на півдні/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Лише за минулі два тижні у результаті контрнаступу Збройних сил України на півдні армія російських окупантів "схудла" на велику кількість техніки і майже дві тисячі чоловік особового складу.

За цей час загарбники втратили пів тисячі одиниць броньованої автомобільної техніки, по два літаки і гелікоптери та багато іншого. Про великі втрати російської армії розповіла під час брифінгу речниця Об'єднаного координаційного пресцентр Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у понеділок, 12 вересня.

"За ці два тижні (з 29 серпня по 11 вересня – ред.) ми можемо звітувати про те, що нами знищено тільки на південному напрямку понад 1800 окупантів, понад 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери і близько 10 крилатих ракет, якими ворог намагався нанести ураження по нашій зоні відповідальності", – повідомила Гуменюк.

Вона зазначила, що за цей час українські воїни звільнили 5 населених пунктів півдня – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку. Над ними уже майорять українські прапори.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області в селищі Високопілля підняли державний прапор України. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко оприлюднив фото з піднятим прапором.

Також повідомлялося, що ЗСУ звільнили село Олександрівка на Херсонщині, яке раніше було окуповане російськими агресорами. Олександрівка розташована на березі Дніпровської затоки – приблизно за 40 кілометрів на захід від тимчасово окупованого РФ Херсона.

Наталія Гуменюк також раніше розповіла, що у результаті успішного контрнаступу Збройних сил України на південному напрямку російські окупанти змушені починати переговори про здачу в полон.

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