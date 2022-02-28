Окупанти почали підривати підстанції електромережі в Харкові

Окупанти почали підривати підстанції електромережі у Харкові-мер

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська продовжують обстрілювати його місто, почали підривати підстанції, повідомив він журналістам, пише УП.

"Зараз триває обстріл, вже більше 87 будинків постраждали, є люди, які опинилися під завали – зараз ми ліквідуємо ці завали. Зараз почали підривати наші підстанції, які постачають нас електроенергією. Частина районів Харкова вже відключені від електроенергії, залишилися без електроенергії і, відповідно, виникають проблеми з водопостачанням, теплопостачанням.

Тому можу вам сказати, що сьогодні сталося в місті Харкові і відбувається – це геноцид. Це не операція, а війна на знищення народу.... Це злочин перед усім світом".

Мер зазначив, що комунальні служби відновлюють системи міста після руйнувань. Комендантська година починається о 16: 00 - а вдень волонтери розвозять їжу і воду.

Нагадаємо, мешканка Харківської області коктейлем Молотова спалила ворожий бронетранспортер.

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"На Харківщині панянка спалила БТР орків за допомогою коктейлю Молотова Кінь на скаку це вже атстой... Будь, як жінка з Харкова!"- відзначили її дії в сухопутних військах України.

Також, як розповів радник голови офісу президента Олексій Арестович, у Бучі місцеві жителі допомогли українським військам у боротьбі з окупаційними російськими силами.

"ДО РЕЧІ, приєдналися до боротьби з ворогом місцеві жителі. Частина російських бойових машин десанту, російських десантників спалили коктейлями Молотова прямо в Бучі", - підкреслив радник глави ОП.