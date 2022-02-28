Росія обстрілює мирні райони Харкова: жителі міста публікують кадри руйнувань

Будинок на мікрорайоні Горизонт / Соцмережі

Росія, яка атакувала Україну війною, обстрілює ракетами мирні райони міста Харків. Руйнування публікують місцеві жителі в соціальних мережах.

На кадрах - мікрорайон Горизонт.

Велика Рогань

Кадри з квартири одного з районів міста. Людині до будинку потрапила ракета.

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Салтівка

У Державній службі надзвичайних ситуацій заявили, що після останнього обстрілу у Харкові до лікарні потрапила 31 людина. У людей поранення різного ступеня тяжкості. Одна жінка померла. За минулу добу після російських обстрілів до лікарень потрапили 44 людини. Сім людей померли.

Обстріли не припиняються навіть незважаючи на те, що наразі йдуть перемовини між делегаціями України та Росії щодо ситуації з війною. У Міноборони РФ кажуть, що Москва, мовляв, не обстрілює цивільну інфраструктуру, а, мовляв, завдає ударів по військових об'єктах.

Кадри, наведені вище, чітко показують, що російські заяви не відповідають дійсності.