На Харківщині легковик врізався у швидку – одна людина загинула

У смертельній ДТП зі швидкою допомогою на Харківщині загинула одна людина / СТО Харків

У Харківській області на трасі "Київ-Харків" сталася смертельна аварія за участі швидкої допомоги.

ДТП сталося на дорозі між Люботином і Коротичем, повідомляє "СТО Харків".

Зазначається, що автомобіль швидкої рухався з боку Люботина у бік Харкова. У цей час легковик Skoda вирішив заїхати на територію заправки і не переконався у безпечності такого маневру.

Водій легкового автомобіля внаслідок зіткнення загинув на місці. У швидкій допомозі постраждала медсестра – повідомляється, що вона під час аварії вдарилася об лобове скло і розбила його.

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Раніше повідомлялося, що на Львівщині у Пустомитах сталося ДТП за участі швидкої . Автомобіль швидкої допомоги збив 40-річного чоловіка. Аварія сталася пізно ввечері у перший день нового року у той час, коли медики їхали на виклик. Пішохода з травмами госпіталізували.

Також раніше повідомлялося, що на Харківщині водії не пропускали швидку, яка везла дитину з апендицитом. У Балаклії медики спішили до лікарні з 11-річним пацієнтом. Бригада поспішала з увімкненими сиренами, проте жовтий бус, який їхав попереду швидкої допомоги, навіть не спробував їх пропустити на завантаженій автомобілями трасі.

Подібний випадок раніше стався на Донеччині, тільки закінчився він трагічно. У Слов’янську медики спішили на виклик на місце пожежі у приватному будинку, де від вогню постраждала 3-річна дитина. Проте автомобіль швидкої водії не пропускали на дорозі, внаслідок чого медики запізнилися, і дитину не вдалося врятувати.

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