На Харківщині легковик врізався у швидку – одна людина загинула

Легковий автомобіль намагався заїхати на заправку і врізався у швидку допомогу.
У Харківській області на трасі "Київ-Харків" сталася смертельна аварія за участі швидкої допомоги.
ДТП сталося на дорозі між Люботином і Коротичем, повідомляє "СТО Харків".
Зазначається, що автомобіль швидкої рухався з боку Люботина у бік Харкова. У цей час легковик Skoda вирішив заїхати на територію заправки і не переконався у безпечності такого маневру.
Водій легкового автомобіля внаслідок зіткнення загинув на місці. У швидкій допомозі постраждала медсестра – повідомляється, що вона під час аварії вдарилася об лобове скло і розбила його.
Також раніше повідомлялося, що на Харківщині водії не пропускали швидку, яка везла дитину з апендицитом. У Балаклії медики спішили до лікарні з 11-річним пацієнтом. Бригада поспішала з увімкненими сиренами, проте жовтий бус, який їхав попереду швидкої допомоги, навіть не спробував їх пропустити на завантаженій автомобілями трасі.
Подібний випадок раніше стався на Донеччині, тільки закінчився він трагічно. У Слов’янську медики спішили на виклик на місце пожежі у приватному будинку, де від вогню постраждала 3-річна дитина. Проте автомобіль швидкої водії не пропускали на дорозі, внаслідок чого медики запізнилися, і дитину не вдалося врятувати.
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