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На Львівщині швидка збила пішохода

3 січня 2022, 11:45

Чоловіка забрали до лікарні, йому зробили операцію.

Автомобіль швидкої допомоги збив пішохода/ Фото ілюстративне, УНІАН

На Львівщині у Пустомитах сталося ДТП за участі швидкої. Автомобіль швидкої допомоги збив 40-річного чоловіка.

Медики у цей час якраз їхали на виклик, повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

Аварія сталася пізно ввечері у перший день нового року. Пішохода з травмами госпіталізували.

"Пацієнт 40 років з травмами доставлений в 8-му міську клінічну лікарню міста Львова. Адміністраціями 8 МКЛ та Центру спільно забезпечено увесь необхідний об’єм діагностичних та лікувальних заходів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілому провели нейрохірургічне втручання.

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На місце ДТП одразу викликали поліцію. В Центрі ЕМД наголосили, що перебувають на зв’язку з родичами потерпілого.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині водії не пропускали швидку, яка везла дитину з апендицитом. У Балаклії медики спішили до лікарні з 11-річним пацієнтом. Бригада поспішала з увімкненими сиренами, проте жовтий бус, який їхав попереду швидкої допомоги, навіть не спробував їх пропустити на завантаженій автомобілями трасі.

Подібний випадок раніше стався на Донеччині, тільки закінчився він трагічно. У Слов’янську медики спішили на виклик на місце пожежі у приватному будинку, де від вогню постраждала 3-річна дитина. Проте автомобіль швидкої водії не пропускали на дорозі, внаслідок чого медики запізнилися, і дитину не вдалося врятувати.

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