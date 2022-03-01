ЗСУ отримали десятки комплексів Javelin і NLAW

Нова техніка надходила від партенов. Вона вже готова вийти на фронт.
Ще одна партія техніки від іноземних партнерів надійшла в Україну 1 березня.
Як повідомив Чернігівський Орган оперативного командування" Північ", ЗСУ отримали від партнерів десятки комплексів Javelin і NLAW. Техніка вже чекає свого часу.
"Спасибі нашим іноземним партнерам за підтримку і позицію. Готуємо подарунки загарбникам", - зазначили на сторінці Оперативного командування" Північ " у Facebook.
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втрати противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06:00.
Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.
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Автор: Уляна Поліщук