ЗСУ отримали десятки комплексів Javelin і NLAW

Ще одна партія техніки від іноземних партнерів надійшла в Україну 1 березня.

Як повідомив Чернігівський Орган оперативного командування" Північ", ЗСУ отримали від партнерів десятки комплексів Javelin і NLAW. Техніка вже чекає свого часу.

"Спасибі нашим іноземним партнерам за підтримку і позицію. Готуємо подарунки загарбникам", - зазначили на сторінці Оперативного командування" Північ " у Facebook.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втрати противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06:00.

Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.

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