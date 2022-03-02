"Щиро служив Росії": українські захисники ліквідували російського полковника

40-річний офіцер РФ був знищений на Донбасі.
На території України помер російський полковник Віктор Ісайкін, який брав участь у спробі масштабної окупації країни.
Дану інформацію оприлюднив глава Мордовської Республіки Росії Артем Здунов в Instagram. За його словами, 40-річний окупант мав звання полковника і поїхав в Україну "виконувати бойові завдання".
"Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк", - написав той.
"Своє життя він присвятив щиросерде служінню Росії", - додав глава Мордовії.
читайте такожРосійські окупанти захопили Тростянець на Сумщині: людей почали витягувати з будинківНагадаємо, у Сумській області пройшов перший обмін полоненими. Одного російського офіцера обміняли на п'ятьох українських бійців тероробни.
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