"Щиро служив Росії": українські захисники ліквідували російського полковника

Віктор Здунов / instagram.com/zdunov_artem

На території України помер російський полковник Віктор Ісайкін, який брав участь у спробі масштабної окупації країни.

Дану інформацію оприлюднив глава Мордовської Республіки Росії Артем Здунов в Instagram. За його словами, 40-річний окупант мав звання полковника і поїхав в Україну "виконувати бойові завдання".

"Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк", - написав той.

"Своє життя він присвятив щиросерде служінню Росії", - додав глава Мордовії.

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