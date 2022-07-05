За Україну на фронті загинув 20-річний француз: що про нього відомо

За Україну на фронті загинув 20-річний француз/ Reuters, Міноборони Франції

У боях з російськими загарбниками загинув боєць Інтернаціонального легіону оборони України, який приїхав з Франції.

20-річний француз прибув в Україну ще у перші дні широкомасштабного вторгнення Росії, адже хотів приєднатися до лав української армії і допомогти захищатися від російської агресії. Про його загибель повідомило видання RTL.

За попередньою інформацією, він загинув у Харківській області під час бою з окупантами.

Особистість француза не розголошується. Проте, як розповіли джерела у французькій службі безпеки, він був саме добровольцем. Під час боїв із російськими загарбниками він отримав поранення, не сумісне з життям.

У той же час видання Valeurs розповіло, що 20-річний Адріан Д. був поранений на початку червня на Харківщині, коли окупанти накрили українські сили артилерійським вогнем. Його поранення було важким, доброволець був у комі та проходив лікування у польовому шпиталі в прифронтовій області.

Речник Міжнародного легіону захисту України Дем'єн Магр розповів, що Адріан Д. пішов на фронт 1 березня – він став одним із перших іноземців, які приєдналися до української армії.

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув 52-річний громадянин США Стівен Д. Забельські. Воїн був убитий в бою біля Дорожнянки на Запоріжжі 15 травня.

Нагадаємо, у бою з російськими окупантами загинув офіцер 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Андрій Верхогляд. Він у 2017 році був нагороджений орденом Народного героя України та Орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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