РФ атакувала Харків та область КАБами: пошкоджено понад десяток будинків

Росіяни вдарили КАБом по відкритій території у Шевченківському районі Харкова та селищу Слатине на Харківщині, розповіли очільники ОВА та МВА.

https://glavred.net/ukraine/v-harkove-progremeli-vzryvy-vrag-udaril-kabami-po-gorodu-10603784.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по Хакрову КАБами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Вдень 9 жовтня у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські окупанти вдарили по місту та селищу Слатине Дергачівської громади керованими авіабомбами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"У місті було чутно вибух! Харків перебуває під ударами КАБів. Можливі повторні пуски. Будьте обережні!" - написав він.

За словами Терехова, ворог завдав удару по району щільної житлової забудови.

відео дня

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожий удар по місту. Він зазначив, що екстрені служби виїхали на огляд.

"Попередньо - приватний сектор. Інформації про потерпілих на цю хвилину не надходило", - додав він.

Згодом Терехов уточнив, що удар прийшовся по відритій місцині.

"Зафіксовано удар КАБом по відкритій території у Шевченківському районі Харкова", - розповів Синєгубов.

Мер Харкова зазначив, що у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. На місці влучання триває огляд території.

Внаслідок ворожого удару постраждала 81-річна жінка. Вона отримала легкі поранення склом, додав Синєгубов.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удар по селищу Слатине на Харківщині

Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що окупанти також вдарили КАБом по селищу Слатине.

"У Слатиному - пряме влучання КАБу у житловий будинок. Загалом пошкоджено не менше десяти приватних домоволодінь", - написав він.

Згодом Задоренко уточнив, що обійшлося без постраждалих. Водночас очільник Дергачівської МВА наголосив, що у небі над Слатиним перебуває ворожий БпЛА.

"Можливо, обстежує місце події. Прохання до слатинчан найближчим часом уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги та моніторинговими каналами, які сповіщають про ворожу активність", - закликав він.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Харкову - які наслідки ворожих атак

Нагадаємо, вранці 8 жовтня окупанти завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами (КАБ). Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив влучання в індустріальному районі, пошкоджене цивільне виробництво.

Вдень 8 жовтня РФ завдала повторного удару керованою авіабомбою по Харкову. Ворог влучив в багатоповерхівку в Київському районі. На місці удару виникла масштабна пожежа.

Як повідомляв Главред, рано вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по передмістю Харкова, спричинивши пошкодження високовольтних ліній. У деяких районах виникли перебої з електропостачанням.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред