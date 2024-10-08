На місці удару - масштабна пожежа, є поранені: РФ завдала масованого удару по Харкову

Російські окупанти завдали кілька ударів по індустріальному району Харкова, на місці ударів масштабна пожежа, є поранені, зазначив мер міста.

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Кількість постраждалих стрімко зростає - під завалами люди / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Вранці, 8 жовтня російські окупанти атакували Харків із застосуванням КАБів. Про удари по місту повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами Терехова, попередньо повідомляється про "приліт" ракети в Харкові.

"Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Інформація уточнюється", - зазначив він.

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Згодом, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в індустріальному районі Харкова зафіксовано влучання керованої авіабомби.

"За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються. За попередніми даними медиків екстреної допомоги, є поранені цивільні. Щонайменше 5 людей зазнали поранень", - написав Синєгубов.

Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Станом на 11:17 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ударів по індустріальному району Харкова був не один, а декілька.

"Тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих", - зазначив він.

Станом на 11:25 кількість постраждалих зросла до 11.

"Серед них - дитина 16 років. Троє - у тяжкому стані", - додав Синєгубов.

Мер міста Ігор Треехов зазначив, що внаслідок російського обстрілу під завалами залишаються люди.

"Під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм", - вказав він.

Станом на 11:54 Ігор Терехов повідомив про збільшення кількості постраждалих.

"Вже 16 постраждалих", - написав він.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 жовтня російські війська здійснили атаку на Харків за допомогою керованих авіабомб. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку, повідомили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.

Раніше, 24 вересня, російські окупанти також завдали ударів по Харкову за допомогою КАБів. Внаслідок обстрілу постраждали 2 багатоповерхівки в Київському та Салтівському районах, зазначив Терехов.

Крім того, 21 вересня російські війська застосували ФАБи під час атаки на Шевченківський район Харкова, влучивши у багатоповерховий будинок. За інформацією Синєгубова, кількість постраждалих тоді зросла до 21 особи.

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