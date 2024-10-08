Що відбувається з тими, хто не оновив дані у 'Резерв+': у ТЦК розкрили деталі

В інтервʼю Главреду полковник, заступник начальника центру – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало розповів, що наразі відбувається з тими, хто не оновив дані в "Резерв+" до 16 липня.
Він повідомив, що переважну більшість з них шукають за допомогою Укрпошти або адресного оповіщення.
"За домашньою адресою приходять представники ТЦК, обовʼязково формують поштові повідомлення з описом вкладення. Тому що повістка без опису, без конверта, яка кинута в поштову скриньку не є належним чином врученою - тільки поштовим вкладенням або особисто в руки. Як не вважається належним чином оповіщеною особа, чиї родичі, які або взяли повістку, або не взяли і заявили, що особа не проживає за місцем проживання", - пояснив Монукало.відео дня
Монукало також пояснив, що після того, як надходить повідомлення, що військовозобовʼязаний не проживає за вказаним місцемпроживання, на підставі цього матеріалу формується запит до Національної поліції про подання в розшук.
"Усі порушники вносяться до бази як порушники правил військового обліку, і вже по них буде винесено відповідне провадження", - додав він.
Хто такий Сергій Монукало
Сергій Станіславович Монукало – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник ЗСУ.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, що в Раді виступили за зниження мобілізаційного віку. Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років, оскільки в армії бракує молодих кадрів. Американські конгресмени здивовані, що в Україні призову підлягають чоловіки лише з 25 років.
В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50. Федір Веніславський повідомив, що в Україні діє директива, яка дозволяє долучати до Сил оборони чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Такий підхід - загальна позиція військового керівництва.
У ТЦК повідомили, що відстрочка від мобілізації діятиме тільки до 9 листопада. Відстрочка від мобілізації, яка надається військовозобовʼязаним максимум на 90 днів, тепер діятиме до 9 листопада. Роман Істомін заявив, що після цього доведеться її продовжувати і проходити усю процедуру знову.
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