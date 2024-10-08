Що відбувається з тими, хто не оновив дані у 'Резерв+': у ТЦК розкрили деталі

Які плани у ТЦК на тих чоловіків, які не оновили дані в "Резерв+" до 16 липня - деталі у матеріалі.

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Що робити, якщо не оновив дані у ТЦК / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

В інтервʼю Главреду полковник, заступник начальника центру – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало розповів, що наразі відбувається з тими, хто не оновив дані в "Резерв+" до 16 липня.

Він повідомив, що переважну більшість з них шукають за допомогою Укрпошти або адресного оповіщення.

"За домашньою адресою приходять представники ТЦК, обовʼязково формують поштові повідомлення з описом вкладення. Тому що повістка без опису, без конверта, яка кинута в поштову скриньку не є належним чином врученою - тільки поштовим вкладенням або особисто в руки. Як не вважається належним чином оповіщеною особа, чиї родичі, які або взяли повістку, або не взяли і заявили, що особа не проживає за місцем проживання", - пояснив Монукало. відео дня

Монукало також пояснив, що після того, як надходить повідомлення, що військовозобовʼязаний не проживає за вказаним місцемпроживання, на підставі цього матеріалу формується запит до Національної поліції про подання в розшук.

"Усі порушники вносяться до бази як порушники правил військового обліку, і вже по них буде винесено відповідне провадження", - додав він.

Хто такий Сергій Монукало Сергій Станіславович Монукало – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник ЗСУ.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Раді виступили за зниження мобілізаційного віку. Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років, оскільки в армії бракує молодих кадрів. Американські конгресмени здивовані, що в Україні призову підлягають чоловіки лише з 25 років.

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50. Федір Веніславський повідомив, що в Україні діє директива, яка дозволяє долучати до Сил оборони чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Такий підхід - загальна позиція військового керівництва.

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