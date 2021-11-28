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У Харкові кондуктор накинувся на пасажирів та обматюкав їх

28 листопада 2021, 11:42

Працівник електротранспорту спершу вирішив, що пасажири користуються фейковим додатком "Дія".

Трамвай
Кондуктор трамвая / УНІАН

У Харкові між пасажирами і кондуктор трамвая №27 стався конфлікт. Як повідомляють користувачі соцмережі, студенти скористалися електронною оплатою проїзду, через що працівник електротранспорту їх обматюкав.

"Подія трапилася 27 листопада близько 18:00. Кілька студентів зайшли в трамвай і скористалися електронною оплатою проїзду", - йдеться в повідомленні.

Коли до них підійшов кондуктор, почалася суперечка: працівник електротранспорту спершу вирішив упевнитися в достовірності електронних карток, а після — студентських і урядового додатку "Дія".

Крім того, кондуктор заявив, що додаток нібито фейковий.

"Він попросив пред'явити студентський. Ми відкрили "Дію", але вона йому не сподобалася. Пояснив це тим, що вона підроблена. Після перевірки наших карт і студентських прозвучала фраза: "за*** ці дол***б", - зазначають незадоволені студенти.

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У відповідь на поведінку кондуктора, хлопці поцікавилися, де вони можуть залишити скаргу на обслуговування. На що працівник електротранспорту нібито відповів, що робити це - марно.

"Він сказав, що це марно, адже у нього їх вже вагон і йому нічого не зроблять. Так само кондуктор попросив пояснити причину нашої скарги, ми, вже на підвищених тонах, сказали, що він розмовляв на "ти" і матюкався на нашу адресу. Він сказав, що це його право", 0 додали хлопці.

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У свою чергу користувачі соціальних мереж обурилися поведінкою кондуктора і порадили писати скарги в департамент транспорту міськради.

Раніше повідомляли, що співробітниця КП Миколавэлектротранс кілька разів вдарила вагітну пасажирку тролейбуса №6. Як виявилося, конфлікт вибухнув через порвані гроші, якими хотіла жінка заплатити за проїзд.

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