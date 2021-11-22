У Миколаєві водій тролейбуса на очах у дитини побила вагітну через гроші

Тролейбус / УНІАН

Співробітниця КП Миколаєвэлектротранс кілька разів вдарила вагітну пасажирку тролейбуса №6. Як виявилося, конфлікт вибухнув через порвані гроші, якими хотіла жінка заплатити за проїзд.

Як свідчать дані з вироку від 17 листопада, жінка з сином зайшла в тролейбус №6 на зупинці "Млин".

Водій обурилася через те, що жінка нібито дала їй для оплати проїзду порвані гроші. Вона почала виражатися нецензурно, після чого пасажирка змінила 5 гривень на 50.

"Водій тролейбуса поводилася агресивно. Вона кинула здачу жінці в обличчя. Талон на проїзд впав у кабіну водія, пасажирка переступила поріг, щоб його забрати. Водій зупинила тролейбус не на зупинці, відкрила передні двері, вийшла з кабіни і почала тягнути жінку за куртку, виштовхуючи з салону", - йдеться в повідомленні.

Потерпіла почала кричати, що вагітна, але водій двічі вдарила її в ліве плече і один раз в живіт.

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Після цього постраждала через погане самопочуття звернулася до гінеколога. Черговий лікар дав свідчення, що у відділення жінка поступила з терміном вагітності 11-12 тижнів із загрозою викидня.

Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 "умисне нанесення ударів, які завдали фізичний біль без тілесних ушкоджень".

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Водій своєї провини не визнала і заявила, що постраждала придумала інцидент. Центральний районний суд призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень.

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