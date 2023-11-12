У Німеччині згодні подвоїти військову допомогу Україні - Reuters

Офіційно у федеральному уряді це поки не коментують.

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У Шольца досягли деякого прогресу щодо посилення військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8,5 млрд доларів, пише Reuters з посиланням джерела в Берліні.

У разі схвалення оборонні витрати Німеччини підвищаться до 2,1% від ВВП, що перевищує 2%, узгоджені між членами НАТО.

Так, стверджується, що німецькі депутати домовилися про переговори щодо пропонованого федерального бюджету на 2024 рік напередодні засідання бюджетного комітету Бундестагу в четвер, 16 листопада.

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Агентство Bloomberg вперше повідомило про цю новину в суботу з посиланням на людей, знайомих з ситуацією. Представник міністерства оборони Німеччини заявив, що комітет Бундестагу ще не завершив переговори, і відмовився від подальших коментарів.

Німецька газета Bild am Sonntag також повідомила, що Комітет повинен затвердити додаткові 4 мільярди євро.

"Подвоєння військових витрат - це правильно і важливо. Цим кроком ми підтвердимо нашу обіцянку Україні надати необхідні кошти. Той факт, що ми також зможемо виконати наші зобов'язання перед НАТО, є великим успіхом... коаліції", - цитує ЗМІ члена парламенту Андреаса Шварца, який відповідає за військовий бюджет СДПН.

Проблеми з виділенням військової допомоги Україні

У листопаді в Бундесвері заявили про "глухий кут" на фронті в Україні. На цьому тлі Берлін все ще відмовляється від поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, наприклад, виправдовувався, що вказаний тип озброєння нібито "не змінить хід боїв".

Ситуацію погіршує і відсутність єдності всередині ЄС щодо надання Україні військової допомоги. Країни блоку досі не можуть затвердити план щодо допомоги Україні на 20 млрд євро.

Проте Німеччина та інші члени ЄС-НАТО постачають Україні боєприпаси і засоби ППО.

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