ЗСУ відкинули росіян від кордону на Харківщині: яка ситуація в селі Тополі

До цього населений пункт біля українсько-російського кордону був у "сірій зоні".

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Тривають активні наступальні дії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У ДПСУ розповіли про ситуацію в селі Тополі Харківської області, де напередодні бійці "Сталевого кордону" встановили прапор України. Наразі населений пункт контролюється ЗСУ, повідомив в ефірі телемарафону представник служби Андрій Демченко.

Разом з тим, наголосив Демченко, ситуація в селі непроста - ЗСУ не дають ворогу там закріпитися.

"Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися", - сказав Демченко. відео дня

ЗСУ підняли прапор над селом Тополі

11 листопада ДПСУ опублікувала відео того, як бійці "Сталевого кордону" піднімають прапор над селом Тополі Харківської області.

Село розміщене біля самого українсько-російського кордону й певний час перебувало у "сірій зоні" - зоні, не підконтрольній ні Силам оборони, ні окупантам.

У Харківській області є два села з однією і тією ж назвою. Одне - на правому березі річки Оскіл, інше - на лівобережжі за 2 км від Оскола. Про який саме населений пункт ішлося, у прикордонній службі не уточнювали.

Війна в Україні - останні новини

Росія продовжує наступати на сході України. Наразі інтенсивність штурмів ЗС РФ у районі Авдіївки впала через імовірне перегрупування ворога внаслідок масштабних втрат у піхоті та військовій техніці.

Однак, наголошує начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, погода в Україні, ймовірно, вплине на хід бойових дій. Дощі та сніг ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.

Водночас ЗСУ перейшли до активних наступальних дій на лівобережжі Херсонщини, зауважував зранку 12 листопада Інститут вивчення війни. У командуванні Сил оборони цю ситуацію не коментують.

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