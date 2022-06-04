У футболці і джинсах: колишня прессекретар Зеленського Мендель вийшла заміж і похвалилася обручкою

Відомо, що Павло зробив Юлі пропозицію відразу після того, як почалася війна, і він вирішив піти на фронт.
Колишня прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж.
Про свою радісну подію Мендель повідомила в Instagram, опублікувавши фотографії зі своїм чоловіком.
Обранцем колишнього прессекретаря Зеленського став український економіст і колишній перший заступник міністра економіки України (2019-2020) Павло Кухта.
Відомо, що Павло зробив Юлі пропозицію відразу після того, як почалася війна, і він вирішив піти на фронт.
Відносини Юлії Мендель і Павла Кухти
Свої стосунки пара розкрила тільки в лютому 2022 року, в День святого Валентина, за 10 днів до початку війни.
Мендель зізналася, що важко переживає відхід коханого на передову. Таку швидку розлуку з такої жахливої причини вона порівняла з морозом всередині.
Павло Кухта 1986 року народження. Раніше він був програмним директором партії Голос.
У 2015-2019 - радник міністра фінансів, 2016-2019 - радник прем'єр-міністра.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради IX від партії Голос (№ 25 у списку), скасував реєстрацію як кандидата за власним бажанням.
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