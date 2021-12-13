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"Я була об'єктом, який використовували": Мендель прокоментувала чутки про роман із Зеленським

13 грудня 2021, 07:58

Юлія Мендель заявила, що з президентом її пов'язували виключно професійні стосунки. А чутки про їхній роман - це була атака на подружжя Зеленських.

Юлія Мендель
Юлія Мендель розповіла про стосунки з Володимиром Зеленським / facebook.com/Юлия Мендель

Чутки про те, що Юлія Мендель і Володимир Зеленський - коханці, були "атакою на головну пару держави". Про це заявила сама експрессекретарка президента і підкреслила, що її стосунки з главою держави були виключно професійними.

"У нас з ним (Зеленським, - ред.) не було особистісних стосунків. У нас були професійні стосунки", - сказала Мендель в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Поширення чуток про її роман з президентом вона назвала інформаційною атакою, спрямованою проти подружжя Володимира і Олени Зеленських.

"Те, що була створена така величезна атака щодо можливості інших стосунків - це атака не на мене, але я була об'єктом, який використовували. Це була атака на головну пару держави. Абсолютно абсурдно, але чутки, зрозумілі народу. Над цим можна посміятися, можна поплакати", - сказала Мендель.

читайте такожРосійська мова, окуляри і коронавірус Зеленського: головні скандали Юлії МендельВона також відповіла на запитання про те, якому чоловікові належить рука, що лежить на її плечі на одному з нових фото.

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"У мене є особисте життя. Було смішно читати, що це рука Кремля, рука Ахметова, рука цілої плеяди політиків", – сказала Мендель.

Юлія Мендель
Юлія Мендель обіцяє скоро розкрити ім'я свого бойфренда / Фото instagram.com/iuliia_mendel

Водночас колишня прессекретарка президента пообіцяла, що "впродовж декількох місяців" розкриє ім'я цього чоловіка. За її словами, це її коханий. Мендель додала, що "це певною мірою публічна особа".

"Вагітність" Мендель від Зеленського

У липні 2020 року стали поширюватися чутки про те, що у Володимира Зеленського роман з Юлією Мендель. Подейкували, що Мендель навіть вагітна від Зеленського.

В Офісі президента заявили, що тодішня прессекретарка Володимира Зеленського адекватно відреагувала на чутки про її нібито вагітність від глави держави.

"Олена Володимирівна і Володимир Олександрович разом, у них дуже теплі стосунки. І всі ці чутки про те, що [Мендель] нібито вагітна від Зеленського, феєричний ідіотизм", - сказав антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Пізніше Мендель заявила, що кожен фейк має своє ім'я.

У березні 2021 року Мендель розповіла про свого коханого. Вона зізналася, що у неї є серйозні стосунки з чоловіком, від якого хотіла б мати дітей.

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