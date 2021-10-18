"До рівня молюска ще далеко": Мендель осоромилася своїм безграмотним постом про "Гру кальмара"

Юлія Мендель зганьбилася в соцмережі / Instagram Юлії Мендель

Колишній прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка на даний час працює позаштатним радником глави ОП, зганьбилася в соцмережі.

Вона написала безграмотний пост в Facebook про популярний нині серіалі "Гра в кальмара" і нарвалася на жорстку критику. Про це в понеділок, 18 жовтня, повідомляє УНІАН.

"Чи вдасться в "Грі в кальмара" зберегти людську душу? Або доведеться применшити свій розвиток до рівня головоного малюска?",- написала Мендель.

Пост миттєво став вірусним і набрав безліч критичних коментарів. Користувачі вказали прессекретарю на помилки.

Незабаром Мендель виправила одну з них і в кінці-кінців написала слово "молюск" правильно. А ось слово "головоногого" навіть після редагування все ще залишилося "обрізаним". Але доля цієї помилки вже невідома, адже незабаром багато коментарів з критикою просто зникли, а трохи пізніше Мендель і зовсім обмежила пост для коментування.

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Чим запам'яталася Юлія Мендель

За майже два роки роботи на посаді прессекретаря президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.

Її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики. Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона зізналася у великому інтерв'ю на каналі ZIK.

У липні цього року Мендель випустила книгу "Кожен з нас - президент", в якій новоспечена письменниця заглибилася в кругообіг подій, повний протиріч і пригод, який і привела її в політичний істеблішмент України.

Нагадаємо, новий популярний серіал від Netflix "Гра в кальмара", незважаючи на свою низьку вартість, приніс стрімінговій платформі близько 900 млн доларів прибуток.