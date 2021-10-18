"До рівня молюска ще далеко": Мендель осоромилася своїм безграмотним постом про "Гру кальмара"

Юлія Мендель опублікувала в Facebook власні міркування про серіал "Гра в кальмара". У написанні вона допустила орфографічні помилки.
Колишній прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка на даний час працює позаштатним радником глави ОП, зганьбилася в соцмережі.
Вона написала безграмотний пост в Facebook про популярний нині серіалі "Гра в кальмара" і нарвалася на жорстку критику. Про це в понеділок, 18 жовтня, повідомляє УНІАН.
"Чи вдасться в "Грі в кальмара" зберегти людську душу? Або доведеться применшити свій розвиток до рівня головоного малюска?",- написала Мендель.
Пост миттєво став вірусним і набрав безліч критичних коментарів. Користувачі вказали прессекретарю на помилки.
Незабаром Мендель виправила одну з них і в кінці-кінців написала слово "молюск" правильно. А ось слово "головоногого" навіть після редагування все ще залишилося "обрізаним". Але доля цієї помилки вже невідома, адже незабаром багато коментарів з критикою просто зникли, а трохи пізніше Мендель і зовсім обмежила пост для коментування.
Чим запам'яталася Юлія Мендель
За майже два роки роботи на посаді прессекретаря президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.
Її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики. Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона зізналася у великому інтерв'ю на каналі ZIK.
У липні цього року Мендель випустила книгу "Кожен з нас - президент", в якій новоспечена письменниця заглибилася в кругообіг подій, повний протиріч і пригод, який і привела її в політичний істеблішмент України.
Нагадаємо, новий популярний серіал від Netflix "Гра в кальмара", незважаючи на свою низьку вартість, приніс стрімінговій платформі близько 900 млн доларів прибуток.