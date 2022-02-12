УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Зеленський хотів потрапити на обкладинку Men's Health, а Мендель мало не з'явилася на сторінках Playboy

12 февраля 2022, 13:38

Експрессекретарка президента розповіла, що їй пропонували знятися для однієї з 12 обкладинок Playboy. На фото не потрібно було б демонструвати оголене тіло.

Мендель, Зеленський
Мендель заявила, що Зеленський хотів потрапити на обкладинку Men's Health / Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський хотів потрапити на обкладинку чоловічого журналу Men's Health. Про це розповіла колишня прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

Зеленський попросив, щоб його команда звернулася до видання з такою пропозицією. Однак після тієї розмови питанням Men's Health у президента більше не займалися, написала Мендель у своїй статті для Kyiv Post.

Також Мендель зізналася, що їй пропонували знятися для однієї з 12 обкладинок Playboy. У виданні їй пообіцяли, що на фото не потрібно буде демонструвати оголене тіло.

"Зваживши всі "за " і "проти", я подумала: якщо президент країни хоче здійснити свою мрію звичайної людини, потрапивши на обкладинку одного з великих чоловічих журналів, то чому його колишня прессекретарка не може з'явитися на обкладинці іншого?", - написала Мендель.

У підсумку Мендель все ж таки не знялася для Playboy, оскільки їй "не вистачило сміливості" зробити це.

Реклама

Колишня прессекретарка Зеленського додала, що журнал Playboy давно намагається взяти інтерв'ю у політичних діячів і сфотографувати їх "з деякою часткою відвертості".

"Адже політика, як і влада, залишається однією з найсексуальніших моделей", – зазначила Мендель.

Довідка. Men's Health - це головний чоловічий журнал про фітнес, харчування, здоров'я, секс, стиль, догляд за собою, технології, втрату ваги та багато іншого. Видається з 1988 року.

Playboy - це еротичний журнал для чоловіків, снований Г'ю Гефнером. Видається в США з 1953 року.

Як повідомляв Главред, Юлія Мендель написала книгу з елементом автобіографії під назвою "Кожен з нас - президент". Мендель зізналася, що готувала вона свою книгу до видання з великими труднощами і цілих два роки. У ній йдеться про непросту долю, яка привела її в політичний істеблішмент України.

За словами колишньої прессекретарки Зеленського, у книзі вона розкрила питання самоідентифікації українців як нації. Уривки з книги можна прочитати тут і тут.

Пізніше Мендель заявила про намір надіслати свою книгу Дмитру Пєскову - спікеру президента країни-агресора Росії.

Читайте також:

viber
Володимир Зеленський Playboy Журнал Playboy новини України Юлія Мендель
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський хотів потрапити на обкладинку Men's Health, а Мендель мало не з'явилася на сторінках Playboy». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярне
Названо унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижнаНазвано унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижна Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуПовня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду 3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутися3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутися В Україні злетить вартість оренди квартир: названі нові розцінкиВ Україні злетить вартість оренди квартир: названі нові розцінки З днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до святаЗ днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до свята
14:18

"Ліва на три розміри більше правої": Леся Нікітюк оголила груди в розпусному купальнику

14:00

Українців попередили про нове різке подорожчання "молочки"Відео

13:38

Зеленський хотів потрапити на обкладинку Men's Health, а Мендель мало не з'явилася на сторінках Playboy

13:17

6 незамінних речей, які дозволять виглядати модно навесні 2022

13:00

Гороскоп на завтра, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сниВідео

Реклама
12:57

США і ЄС передумали відключати Росію від SWIFT - ReutersВідео

12:41

У Києві готуються до можливого вторгнення Росії: затверджено план евакуації населення

12:10

США планують евакуювати майже всіх співробітників посольства в Україні - AP

12:09

Вікторія Смеюха розкрила халатик, під яким опинилися лише її вабливі форми

12:02

ЗСУ готові давати відсіч, важливо зберігати спокій: у МЗС України звернулися до громадянВідео

11:33

Посольство Великобританії залишається працювати у Києві попри загрозу вторгнення РосіїВідео

11:04

Померла зірка фільму Тихий Дон - актриса Зінаїда Кирієнко

11:00

З України почали виїжджати російські дипломати - росЗМІ

11:00

Прикмети на 13 лютого: що не можна робити в день Микити і як не потрапити в бідуВідео

10:36

В Україні помітно злетіла в ціні капустаВідео

10:22

Вірус нікуди не піде, але буде контрольований: вчений передрік майбутнє пандемії COVID-19

10:16

Даша Астаф'єва засвітила збуджені соски в гарячому бікіні

09:43

Вторгнення Росії в Україну 16 лютого: в ЄС і Британії не погодилися з прогнозом Байдена - PoliticoВідео

09:30

Як зараз виглядає єдиний син Жанни Фріске - 8-річний Платон

09:24

Ракетні атаки і окупація Києва: у Білому домі розкрили сценарій вторгнення Росії в Україну

Реклама
08:57

Скоро запахне весною: українцям дали несподіваний прогноз погоди на березеньВідео

08:26

Коронавірус в Україні 12 лютого: за добу виявили понад 38 тисяч нових хворих

08:01

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2022: Левам – обман, Скорпіонам - перевірка на міцність, Козерогам - ворогиВідео

07:49

Найближча середа: ЦРУ назвало ймовірну дату нападу Росії на Україну - SpiegelВідео

07:45

Глобальна страшилка, або Чому не вщухають розмови про світову війнуПогляд

07:22

Загроза вторгнення Росії в Україну: Кулеба заявив, що пакет важких санкцій від ЄС уже готовийВідео

07:10

Катя Осадча показала міцні груди і прес у сукні з пікантним вирізом

06:29

Що означає відсутність прогресу у нормандському форматіПогляд

05:28

На українців чекають холодні дні та сильний вітер: синоптик передрекла нестабільну весну

05:01

Дорожче на 35%: в Україні злетять ціни на хлібВідео

04:45

Може загорітися: що можна, а що не можна нагрівати в мікрохвильовці

04:18

Місячний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Близнюкам – незаплановані витрати, Скорпіонам – борги, Стрільцям - удачаВідео

03:47

Заколов викруткою, обезголовив та закопав: з'ясувалися подробиці моторошного вбивства

03:15

Учені назвали найкращий хліб для схуднення

02:49

Як завоювати довіру дитини: 10 ключових правил, про які усі забувають

02:13

Чи є "суперпродукти" , які можуть зміцнити імунітет - відповідь вчених

01:14

Собака намалювала картин на 20 тисяч доларів

00:51

Прикмети на 12 лютого: що не можна робити в день Трьох Святих і як не потрапити в бідуВідео

11 лютого, п'ятниця
23:53

Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу Наш, котрий припинив мовлення

23:20

"Інформаційна атака": в МЗС РФ відреагували на новини щодо вторгнення в Україну

Реклама
22:59

Білий дім повідомив про нову розмову Байдена з Путіним: у Кремлі назвали дату

22:35

Сюрпризи "Української пісні року": прем'єра першої за 20 років пісні Сердючки українською та Тіна Кароль у ролі ведучої актуально

22:33

США знову відправлять до Польщі війська, щоб "заспокоїти" союзників по НАТОВідео

22:25

Байден заявив, що Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну, вже відома дата - The GuardianВідео

22:18

США закликали американців залишити Україну протягом 48 годинВідео

22:08

Відразу вісім країн закликало своїх громадян покинути Україну на тлі загрози вторгнення РосіїВідео

21:49

Без вугілля, зерна і з мільярдними збитками: чим загрожує економіці України блокада портівПогляд

21:39

Росія може напасти на Україну під час Олімпіади - СелліванВідео

21:23

"Не було сил терпіти": на Одещині багатодітна мати сокирою зарубала чоловіка-тирана

21:16

"Медики нічого не зробили": на Закарпатті померла вагітна, мати звинувачує лікарівВідео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять