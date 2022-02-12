Зеленський хотів потрапити на обкладинку Men's Health, а Мендель мало не з'явилася на сторінках Playboy

Мендель заявила, що Зеленський хотів потрапити на обкладинку Men's Health / Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський хотів потрапити на обкладинку чоловічого журналу Men's Health. Про це розповіла колишня прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

Зеленський попросив, щоб його команда звернулася до видання з такою пропозицією. Однак після тієї розмови питанням Men's Health у президента більше не займалися, написала Мендель у своїй статті для Kyiv Post.

Також Мендель зізналася, що їй пропонували знятися для однієї з 12 обкладинок Playboy. У виданні їй пообіцяли, що на фото не потрібно буде демонструвати оголене тіло.

"Зваживши всі "за " і "проти", я подумала: якщо президент країни хоче здійснити свою мрію звичайної людини, потрапивши на обкладинку одного з великих чоловічих журналів, то чому його колишня прессекретарка не може з'явитися на обкладинці іншого?", - написала Мендель.

У підсумку Мендель все ж таки не знялася для Playboy, оскільки їй "не вистачило сміливості" зробити це.

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Колишня прессекретарка Зеленського додала, що журнал Playboy давно намагається взяти інтерв'ю у політичних діячів і сфотографувати їх "з деякою часткою відвертості".

"Адже політика, як і влада, залишається однією з найсексуальніших моделей", – зазначила Мендель.

Довідка. Men's Health - це головний чоловічий журнал про фітнес, харчування, здоров'я, секс, стиль, догляд за собою, технології, втрату ваги та багато іншого. Видається з 1988 року.

Playboy - це еротичний журнал для чоловіків, снований Г'ю Гефнером. Видається в США з 1953 року.

Як повідомляв Главред, Юлія Мендель написала книгу з елементом автобіографії під назвою "Кожен з нас - президент". Мендель зізналася, що готувала вона свою книгу до видання з великими труднощами і цілих два роки. У ній йдеться про непросту долю, яка привела її в політичний істеблішмент України.

За словами колишньої прессекретарки Зеленського, у книзі вона розкрила питання самоідентифікації українців як нації. Уривки з книги можна прочитати тут і тут.

Пізніше Мендель заявила про намір надіслати свою книгу Дмитру Пєскову - спікеру президента країни-агресора Росії.

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