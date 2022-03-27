Коханий Юлії Мендель пішов на передову захищати Україну

Кухта розбив екс-прес-секретарю Зеленського серце.
Колишня прес-аташе президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що її коханий, екс-заступник міністра економіки, Павло Кухта, пішов на фронт.
Свої стосунки пара розкрила тільки в лютому 2022 року, в День святого Валентина, за 10 днів до початку війни.
Мендель зізналася, що важко переживає відхід коханого на передову. Таку швидку розлуку з такої жахливої причини вона порівняла з морозом всередині.
Павло Кухта, як і багато відомих українських чоловіків, пішов захищати Україну 26 березня 2022 року. Про це екс-прес-секретар Зеленського розповіла у своєму Twitter-акаунті.
"Павло пішов на фронт. Немає слів, щоб описати, що означає для мене - відпустити його. Холод всередині",- написала Мендель.
Pavlo has gone to the frontlines. No words to describe what it meant to let him go. Frozen inside.#PrayForUkraine#StandWithUkrainepic.twitter.com/SRp83yqY5H— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 26, 2022
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Раніше стало відомо, що лідера групи Бумбокс Андрія Хливнюка, який вступив в Тероборону Києва, важко поранили російські окупанти.
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