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У Європі обговорюють удари по об'єктах РФ у разі зриву Кремлем перемир'я – AP

Олексій Тесля
13 березня 2025, 11:43
1367
У планах - забезпечення місії важкою технікою і запасами зброї, які допоможуть Україні в разі будь-якого порушення перемир'я з боку РФ.
Україна, НАТО
Обговорюється введення миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Головне:

  • У планах - забезпечити місію важкою технікою і запасами зброї
  • Не виключені прямі й негайні удари по російських об'єктах
  • Миротворців можуть розмістити на об'єктах інфраструктури - таких як АЕС

Європейським миротворцям, яких планують розмістити в Україні в разі припинення війни, можуть дозволити атакувати російські війська в разі порушення ними домовленості про припинення вогню.

Як пише Associated Press, варіант атаки російських об'єктів розглядають лідери коаліції із забезпечення гарантій безпеки для України.

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Західний чиновник уточнив, що йдеться про "прямі й негайні удари по російських об'єктах", які стануть відповіддю на спробу Кремля відновити бойові дії. За його словами, план Парижа і Лондона передбачає формування контингенту, що має достатню військову міць, щоб утримати Росію від "нового нападу на Україну".

Де можуть розмістити західних миротворців

Інформацію підтвердив французький військовий чиновник. Він розповів, що в планах - забезпечити місію важкою технікою і запасами зброї, які будуть перекинуті протягом кількох годин або днів, щоб допомогти Україні в разі будь-якого порушення перемир'я з боку РФ.

Згідно з однією з пропозицій, війська розмістять на ключових об'єктах інфраструктури - таких як атомні електростанції - і підтримають західною авіацією і флотом.

Що стосується лінії фронту, її контролюватимуть дистанційно - за допомогою безпілотників та інших технологій.

Введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше Еммануель Макрон розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Проєкт гарантій безпеки для України передбачає розміщення миротворців.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що відомо про The Associated Press?

Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

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