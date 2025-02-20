"Каральний підхід": Лондон і Париж готують план "сил заспокоєння" в Україні

План може включати в себе розгортання великих сухопутних військ, якщо не в Україні, то на її західних кордонах.

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Лондон і Париж працюють над планом "сил заспокоєння" в Україні / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

Що написано у статті Financial Times:

Військово-повітряним силам відводять велику роль

Створити умови, які не дадуть РФ порушити мирову угоду

Війська на землі мають бути готові битися

Франція і Велика Британія розробляють плани зі створення "сил заспокоєння" в Україні, які спиратимуться на західну авіацію, підтримувану США. Про це пише Financial Times.

Зазначається, це потрібно для забезпечення дотримання будь-якої угоди про припинення вогню в Україні та стримування можливої російської агресії.

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Плани, які, за словами західних чиновників, все ще перебувають у стадії розробки, відводять західним військово-повітряним силам більшу роль, ніж пропозиції, раніше висунуті європейськими лідерами. Вони передбачали велику кількість солдатів, розгорнутих в Україні.

"Замість цього вони покладаються на сферу, в якій західні військові мають явну перевагу перед Росією: їхні військово-повітряні сили. Замість цього сухопутні війська будуть використовуватися, принаймні на початковому етапі, для захисту ключових українських об'єктів, таких як порти і атомні електростанції", - сказано в статті.

Мета, як заявили західні чиновники, полягала в тому, щоб створити потужний стримувальний фактор, який фактично відрадить Росію від порушення будь-якої угоди про припинення вогню і, таким чином, створить умови для міцного миру в країні.

"Сфера, в якій у нас є значна перевага перед Росією, - це повітря і наша здатність реагувати на [будь-які] кричущі порушення режиму припинення вогню. Це каральний підхід, щоб мати можливість покарати Росію, якщо це станеться", - сказав один західний чиновник.

Він додав, що "вся ідея полягає в тому, що виклик не виникне".

Чиновники наголосили, що план необхідно доопрацювати, і в кінцевому підсумку він може містити розгортання великих сухопутних військ, якщо не в Україні, то на її західних кордонах.

"Війська на землі мають бути готові битися, щоб стримувати", - сказав другий західний чиновник.

Третій чиновник розповів, що деякі столиці вже обговорюють основні положення своїх пропозицій із військовим керівництвом НАТО.

Зазначається, що місія в Україні може очолюватися Об'єднаними експедиційними силами, франко-британським формуванням, командування яким може здійснюватися або зі штаб-квартири Великої Британії в Нортвуді, Лондон, або з французької штаб-квартири у Форті Мон-Валер'єн за межами Парижа. Інші європейські країни також потенційно можуть зробити свій внесок.

"Обговорення все ще ведуться з кількома країнами. Передбачаються різні способи дій залежно від країн, при цьому свою роль відіграватиме авіація", - додав четвертий чиновник.

Крім цього, голова ЄС Антоніу Кошта вивчає 27 столиць ЄС, щоб скласти список того, що блок готовий колективно надати Україні в плані військ і озброєння, які могли б послужити гарантіями безпеки для забезпечення дотримання будь-якої мирної угоди.

Миротворці для України - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримки миру між Україною і Росією необхідний контингент у 100 тисяч миротворців. Україна вже підготувала спеціальну карту для союзників.

Також Україна обговорить з Європою можливість розміщення миротворчих військ. Деякі країни вже висловили готовність до цього. Йдеться про армію чисельністю 1-1,5 млн військових, яка могла б захистити Україну від майбутнього наступу РФ.

Крім цього, Велика Британія переконує США розмістити в Україні більше систем ППО для захисту потенційної миротворчої місії, повідомляє The Times. США не виключають можливості надання повітряного прикриття.

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