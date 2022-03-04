В Енергодарі прогримів дуже сильний вибух / скріншот YouTube

В Енергодарі Запорізької області, де розташована Запорізька АЕС, стався потужний вибух.

"Щойно в Енергодарі прогримів дуже сильний вибух", - повідомляється в Telegram-каналі Енергоатому.

У цей час з'ясовуються подробиці. Останні кілька днів за місто йшли запеклі бої.

Раніше повідомлялося, що мера Енергодара могли захопити окупанти. Саме місто зараз знаходиться під контролем загарбників.

В Енергодарі прогримів дуже сильний вибух

Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС виникла через обстріл російськими окупантами. Загарбники змогли зайти в перший енергоблок АЕС. При цьому через триваючі обстріли пожежники довго не могли потрапити на електростанцію і почати гасити пожежу.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв'язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він вже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС з Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.

Пізніше пожежників пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння. О 05:55 пожежу локалізували на площі 2 тисяч квадратних метрів. О 06:20 у навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС пожежу ліквідували.

Повідомлялося, що ворог захопив майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції контролює стан енергоблоків і забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів.