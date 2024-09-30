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У ДТП на Волині загинув легендарний "кіборг", повний кавалер ордена "За мужність"

Олексій Тесля
30 вересня 2024, 19:20
71
У складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади "Сігл" брав участь у найжорстокіших боях.
Чайка.
Павло Чайка загинув у ДТП / Колаж: Главред, Фото: museumsun.org, Facebook/policevolyn

У Волинській області внаслідок ДТП у Луцькому районі 29 вересня, загинув третій в Україні повний кавалер ордена "За мужність", капітан ЗСУ Павло Чайка.

36-річний Павло Чайка, керуючи мотоциклом Harley Davidson, потрапив у ДТП на автодорозі сполученням Устилуг - Луцьк, повідомляє місцеве видання ВСН.

У поліції також опублікували фото з місця ДТП. Уточнюється, що 36-річний мешканець Київської області, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира.

відео дня

"У результаті зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув", - розповіли в Нацполіції.

Скріншот
/ Facebook/policevolyn

Що відомо про Павла Чайку

У нього був позивний "Сігл", військовий був повним кавалером ордена "За мужність" - третьою людиною в історії України, яка отримала це звання під час АТО і за час незалежності.

У 15 років Чайка вступив до Волинського обласного військового ліцею, після чого продовжив навчання на юридичному факультеті вишу ім. Лесі України. У 2007 році він розпочав свою військову кар'єру, спочатку відслуживши строкову службу в десантних військах, а потім підписавши контракт. Після двох років служби в "Беркуті" Павло повернувся в армію.

У складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Павло брав участь у найжорстокіших боях: Слов'янськ, Зеленопілля, Мар'їнка, Дебальцевський плацдарм, Донецький аеропорт і багато інших.

Скріншот
/ vsn.ua

"Кіборг", захисник Донецького аеропорту, Чайка був командиром взводу 79 аеромобільної бригади, уточнює museumsun.org.

Павло був одним із перших поранених десантників під Красним Лиманом. Пережив важкі бої під Зеленопіллям, у Донецькому аеропорту та Дебальцевському плацдармі.

Після другого поранення у вересні 2016 року Чайка отримав призначення на нове місце служби - Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України.

Раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в районі міста Добропілля внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Нікітюк. Зазначається, що він був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного після повномасштабного вторгнення, а також служив у Військовій службі правопорядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області. Він був командиром авіаційної ланки.

Як повідомлялося раніше, 26 серпня загинув український пілот Олексій Месь. Льотчик загинув, відбиваючи на F-16 наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну 26 серпня.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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