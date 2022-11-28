"Відчувають наближення ЗСУ": окупанти вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів

Російські загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів/ Reuters, novakahovka.city

Російські загарбники везли з окупованої Нової Каховки на Херсонщині усіх колаборантів. Куди саме їх перевезли, поки що невідомо.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Зазначається, що в РФ, очевидно, відчувають можливість швидкого наступу ЗСУ.

При цьому зазначається, що з міста вивезли не лише тих колаборантів, які отримали від окупантів якісь посади у так званій "адміністрації". Також з населеного пункту поїхали ті зрадники, які разом із загарбниками проводили рейди проти цивільних, а також залякували мирних мешканців і змушували їх співпрацювати з ворогом.

"Усі активні зрадники залишили місто, тому що відчувають, що його звільнення – це справа часу", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Центрі національного спротиву закликали місцевих жителів Нової Каховки тимчасово виїхати з міста до його деокупації Збройними силами України.

Нагадаємо, директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду розповів, наскільки ж грандіозний провал Росія отримала від втрати Херсона. Росії завдано великої шкоди, причому втратила вона кращі збройні сили і важливу техніку, говорить Соскін.

Раніше повідомлялося, що російські військові під час окупації Херсона, ймовірно, спалювали тіла своїх загиблих "товаришів по зброї" на місцевому сміттєзвалищі. Місцеві жителі бачили, як тіла звозили туди вантажівками. Територія була обгороджена і її суворо охороняли, щоб туди не міг ніхто зайти.

Читайте також: