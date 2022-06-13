У Донецьку обстріляли ринок, звуки "відльотів" чули в окупованій Макіївці

У Донецьку обстріляли ринок, є загиблі/ Скрін з відео

В окупованому Донецьку обстріляли з артилерії ринок Травневий у Будьонівському районі.

Внаслідок цього загинули троє осіб, ще четверо отримали поранення, повідомляють очевидці у соцмережах.

Російські пропагандисти повідомили, що стався обстріл нібито "центру Донецька", проте ринок Травневий розташований на східній околиці міста.

При цьому російські окупанти одразу почали звинувачувати в обстрілі ЗСУ.

Але за кілька хвилин до прильоту в окупованій Макіївці місцеві мешканці чули звук відльоту.

У соцмережах уже прокотилася хвиля заперечень того, що це могли зробити ЗСУ. Так, користувачі розрахували, що максимальна дальність польоту мінометної міни 9 кілометрів, а від позицій ЗСУ до Травневого ринку понад 20 кілометрів по прямій.

Нагадаємо, раніше росіяни самі обстріляли окупований Донецьк з мінометів, намагаючись інсценувати обстріл з підконтрольної Україні території. Проте цю брехню допомогли вирахувати користувачі соціальних мереж. Користувачі швидко вирахували, що вибухи сталися через міни, які були випущені із сусіднього району міста.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Росією Донецьк прогримів вибух біля офісу ватажка контрольованих Кремлем бойовиків Дениса Пушиліна.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: