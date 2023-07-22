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ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ

Анна Ярославська
22 липня 2023, 15:07 оновлено 22 липня, 15:17
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Група російських пропагандистів потрапила під обстріл. Ростислав Журавльов загинув, ще троє співробітників росЗМІ отримали поранення.
Ростислав Журавльов
Пропагандист Ростислав Журавльов ліквідований ЗСУ / Колаж: Главред, фото: РИА Новости

У суботу, 21 липня, російські пропагандисти повідомили, в Україні був ліквідований співробітник одного з найбільших пропагандистських ресурсів РФ - РИА Новости. "Воєнкор" Ростислав Журавльов загинув внаслідок обстрілу. Крім того, отримали поранення ще троє пропагандистів.

Як повідомляє РИА Новости, Ростислав Журавльов був ліквідований під час обстрілу. Пишуть, що обстріл стався в районі населеного пункту П'ятихатки - там була група представників російської пропаганди.

У РФ стверджують, що Журавльов загинув "в результаті розриву касетного боєприпасу".

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Фотокореспондент цього ж агенства Костянтин Михальчевський отримав поранення різного ступеня тяжкості й знаходиться в лікарні.

Крім того, постраждали і пропагандисти видання "Известия".

"Кореспондент "Известий" Роман Польшаков отримав чотири осколкових поранення, у оператора Дмитра Шилкова - осколки в м'яких тканинах і невеликий перелом", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Міноборони країни-агресора РФ заявили, що "22 липня близько 12:00 ЗСУ завдали артилерійського удару по групі журналістів інформаційного агентства РІА Новини та МІЦ "Известия", які готували матеріали про артилерійські обстріли ЗСУ касетними боєприпасами населених пунктів Запорізької області".

Зазначимо, Журавльов внесений до бази "Миротворця". Ресурс називає його "російським військовим злочинцем", "учасником відкритого військового вторгнення в Україну 24.02.2022" та "причетним до геноциду українських громадян".

"Дуже відомий у певних колах представник заборонених у Росії нацболів, Журавльов приїхав на Донбас одразу після анексії Криму попри заборону на в'їзд в Україну", – йдеться у його картці.

ЗСУ ліквідували 'воєнкора' одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ
Скріншот myrotvorets.center

Як повідомляв Главред, в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков. У вересні минулого року генерал вже був поранений внаслідок атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.

У червні Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що на війні в Україні ліквідовано російського генерал-майора Сергія Горячева. Він очолював штаб 35 загальновійськової армії Збройних сил РФ та, ймовірно, командував цим формуванням.

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