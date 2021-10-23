Під Дніпром 16-річного хлопця розчавила бетонна плита

Залізобетонна плита впала на підлітка під час будівельних робіт. Травми виявилися несумісними з життям.
В Обухівці Дніпровського району Дніпропетровської області на 16-річного хлопця впала залізобетонна плита. Від отриманих травм неповнолітній помер.
Як повідомили в ДСНС Дніпропетровщини, інцидент стався 22 жовтня о 17:23. Залізобетонна плита впала на підлітка під час будівельних робіт. Травми виявилися несумісними з життям.
На місце події викликали рятувальників. Щоби підняти бетонну плиту, довелося залучати кран. Лише після цього співробітники ДСНС дістали тіло підлітка.
Причини та обставини загибелі неповнолітнього розслідує поліція.
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