Під Дніпром 16-річного хлопця розчавила бетонна плита

Внаслідок падіння залізобетонної плити загинув підліток / Фото dp.dsns.gov.ua

В Обухівці Дніпровського району Дніпропетровської області на 16-річного хлопця впала залізобетонна плита. Від отриманих травм неповнолітній помер.

Як повідомили в ДСНС Дніпропетровщини, інцидент стався 22 жовтня о 17:23. Залізобетонна плита впала на підлітка під час будівельних робіт. Травми виявилися несумісними з життям.

На місце події викликали рятувальників. Щоби підняти бетонну плиту, довелося залучати кран. Лише після цього співробітники ДСНС дістали тіло підлітка.

Причини та обставини загибелі неповнолітнього розслідує поліція.

Рятувальникам довелося викликати кран, щоби дістати тіло загиблого / Фото dp.dsns.gov.ua

Як повідомляв Главред, в населеному пункті, що знаходиться поруч з містом Первомайськ в Дніпропетровській області, загинув 15-річний підліток. Він надихався газом з балона, впав і миттєво помер. Пристрій для заправки запальничок придбала в магазині 14-річна дівчина загиблого.

У червні в Київській області стався трагічний інцидент. 13-річний підліток забрався на залізничний міст в Ірпені, щоби зробити красиве фото для соцмереж. Помітивши електропоїзд, неповнолітній ліг між рейок. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці.