У справі про вбивство Фаріон спливли нові обличчя: слідство вивчає причетність

Слідчі вивчають ймовірну причетність нових фігурантів до вбивства Ірини Фаріон.

https://glavred.net/ukraine/v-dele-ob-ubiystve-farion-vsplyli-novye-lica-sledstvie-izuchaet-prichastnost-10604870.html Посилання скопійоване

З'явилися нові деталі у справі про вбивство Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: Ірина Фаріон, скрін із відео

Стали відомі нові подробиці у справі про вбивство у Львові відомого мовознавця Ірини Фаріон.

Суд надав доступ правоохоронцям до 291 номера мобільних операторів у рамках кримінального провадження, пише видання Главком із посиланням на дані судового реєстру.

Уточнюється, що майже три сотні номерів, які вивчає слідство, належать поки невстановленим особам. Слідчі припускають, що ці абоненти можуть бути причетні до вбивства Фаріон.

відео дня

Як підкреслюється в матеріалі, правоохоронці аналізують вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресацію; дату і тривалість самих дзвінків; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI).

Водночас слідство досліджує відомості про рух коштів за всіма номерами, доступ до яких надав суд.

Вбивство Ірини Фаріон Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.

О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.

Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.

25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.

Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.

Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".

Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

Убивство Фаріон - останні новини за темою

Раніше мати В'ячеслава Зінченка розкрила несподівані деталі справи про вбивство Фаріон. Олена Зінченко каже, що знає, хто погрожує її синові.

Нагадаємо, раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Ймовірно, убивцею науковця Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Як повідомлялося, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред