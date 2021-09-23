У Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію

Під кінець вересня в Чорнобилі зафіксували природну аномалію.

Як повідомляє Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення УЗВ, несподівано розцвіли дерева.

Так, на вулиці Радянській посеред дощової осені розцвіли каштани.

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"Дощова осінь подарувала тим, хто працює або відвідує зону відчуження, незвичайний сюрприз - в Чорнобилі, на вулиці Радянській цвітуть каштани. Серед пожовклого листя можна розглянути зелененькі, свіженькі листочки і квіточки", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що в Чорнобильській зоні іноді відбуваються надзвичайні речі.

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Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що зима 2021-2022 в Україні буде сніжною і холодною. Лютий обіцяє бути "лютим", можливі навіть бурани, свідчить прогноз погоди.

До того директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив про те, що в разі продовження підвищення середньої температури Україні загрожують серйозні кліматичні зміни.