У Бучі художниця "перетворює" отвори від куль на квіти

Художниця Іванка Сьолковська розмальовує паркани в Бучі таким чином, щоб навколо дірки від кулі утворилася квітка.
Російські війська 31 березня залишили місто Бучу Київської області. Після 33 днів окупації в місті почали "розквітати" паркани - канадська художниця перетворює дірки від куль на квіти, пише Бучанська міська рада в Facebook.
Художниця Іванка Сьолковська розмальовує паркани в Бучі таким чином, щоб навколо дірки від кулі утворилася квітка.
Повідомляється, що ця проста ідея перетворює жахливі сліди російської окупації, на символ квітучого майбутнього України.
"Пластунка Іванка вперше приїхала сюди з Торонто і запропонувала круту ідею. У неї є маленька помічниця. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася на флешмоб. Дякую Іванці Сьолковській за позитивні емоції, що повертають до життя! Переможемо ворогів, розквітне Україна!",- йдеться в повідомленні.
Відзначається, що зараз талановита художниця працює в місті над великим панно і повернеться в Канаду після завершення роботи.
Крім того, російські військові під час окупації не шкодували нічого і нікого. Вони руйнували будинки жителів, ґвалтували, катували і вбивали мирних людей, забирали з собою речі українців.
Також зараз у місті досі можна знайти підозрілі небезпечні предмети. Зокрема, прогулюючись територією Бучанського міського парку, місцевих жителів просять бути уважними та пильними.
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