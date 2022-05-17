У Бучі художниця "перетворює" отвори від куль на квіти

Художниця перетворює дірки від куль на квітки / facebook.com/bucharada.gov.ua

Російські війська 31 березня залишили місто Бучу Київської області. Після 33 днів окупації в місті почали "розквітати" паркани - канадська художниця перетворює дірки від куль на квіти, пише Бучанська міська рада в Facebook.

Художниця Іванка Сьолковська розмальовує паркани в Бучі таким чином, щоб навколо дірки від кулі утворилася квітка.

Повідомляється, що ця проста ідея перетворює жахливі сліди російської окупації, на символ квітучого майбутнього України.

"Пластунка Іванка вперше приїхала сюди з Торонто і запропонувала круту ідею. У неї є маленька помічниця. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася на флешмоб. Дякую Іванці Сьолковській за позитивні емоції, що повертають до життя! Переможемо ворогів, розквітне Україна!",- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз талановита художниця працює в місті над великим панно і повернеться в Канаду після завершення роботи.

Крім того, російські військові під час окупації не шкодували нічого і нікого. Вони руйнували будинки жителів, ґвалтували, катували і вбивали мирних людей, забирали з собою речі українців.

Також зараз у місті досі можна знайти підозрілі небезпечні предмети. Зокрема, прогулюючись територією Бучанського міського парку, місцевих жителів просять бути уважними та пильними.

Читайте також: