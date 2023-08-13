Водій автобуса заснув: в Австрії в ДТП загинули 4 українців, з них двоє – діти

Водій транспортного засобу заснув на кілька секунд, внаслідок чого автобус пробив поручні мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка була під трасою.

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В Австрії в ДТП загинули 4 українців, з них двоє – діти/ колаж: Главред, фото: polizei.gv.at, ua.depositphotos.com

В Австрії в смертельній ДТП загинули четверо українців – двоє дорослих і двоє дітей. Одній дитині, яка загинула, було кілька місяців, іншій – 3 роки. Відомо, що двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем загиблих дітей.

Про це повідомляє RMF FM. Зазначається, що трагедія сталася близько 7 години ранку в суботу, 12 серпня у напрямку до Відня на автодорозі між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен.

Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту, після чого впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під трасою.

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Водій, який вижив в аварії, зізнався, що він заснув за кермом на кілька секунд.

У транспортному засобі їхали ще троє дорослих та одна дитина. Дитина отримала легкі поранення, троє дорослих – легкі травми.

"Ми вже можемо підтвердити інформацію, встановлену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було", – розповів заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.

Раніше повідомлялося, що у Києві водій збив військових на блокпосту, один нацгвардієць загинув. 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Нагадаємо, раніше сталася смертельна ДТП на Харківщині: коп за кермом авто збив дівчинку на "зебрі". 15-річна Альбіна Харченко поверталася додому після занять з акторської майстерності в районі населеного пункту Пісочин, але не дійшла.

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