'Відправився у Вальхаллу': під Бахмутом загинув боєць 'Гонору' Данило 'Вікінг' Кондель

Захиснику України було всього 22 роки. Данило Кондель загинув під час виконання бойового завдання.

Данило Кондель загинув у боях під Бахмутом / Фото УНІАН, t.me/FilimonovGonor

У боях під Бахмутом загинув учасник неформального молодіжного руху "Гонор" - боєць Данило Кондель. У загиблого військового був позивний "Вікінг". Йому було всього лише 22 роки.

Трагічну новину повідомив український захисник - засновник руху Сергій Філімонов у Telegram.

"Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув боєць "Гонору" Кондель "Вікінг" Данило. Бути воїном - жити вічно", - написав Філімонов.

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У мережі пишуть:

"Відправився у Вальхаллу, Слава Герою";

"Найкращі, такі молоді і з таким великим серцем. Боляче навіть мені, чужій людині. Страшно вже щось говорити про рідних ... ";

"Шок. Жив як Герой, помер як Герой! Вічна Слава".

Що таке рух "Гонор"

Неформальний молодіжний рух "Гонор" був заснований колишнім головою київського осередку партії "Національний корпус" Сергієм Філімоновим. Рух складається, зокрема, з колишніх воїнів полку "Азов" та членів політичної партії "Національний корпус".

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами під Бахмутом Донецької області загинув мукачівець, військовий Головного управління розвідки з позивним "Махно" Артур Пашкуляк. З самого початку повномасштабного вторгнення воював на сході країни. Був приряджений у чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура.

Раніше в боях за Україну загинув офіцер 53-ї окремої механізованої бригади, відомий альпініст з Львівської області Орест Кінаш. Свій останній бій він прийняв під Бахмутом Донецької області.

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