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У боях за Україну загинув актор Євген Світличний

Анна Ярославська
31 липня 2023, 07:01 оновлено 31 липня, 07:07
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Євген Світличний - актор, який втілив образ Карася у фільмі "Носоріг". Він загинув, виконуючи бойове завдання на харківському напрямку.
Євген Світличний
Євген Світличний загинув на харківському напрямку / Колаж: Главред, фото: Facebook

У боях з російськими окупантами загинув актор Євген Світличний. Трагічну новину повідомили український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов і український кінорежисер Олег Сенцов.

"Загинув Євген Світличний. Актор, який втілив образ Карася в "Носорозі". Світла людина і герой. Вічна пам'ять", - написав Іванов у Facebook.

Сенцов у соцмережі додав: "Жека Світличний . Спортсмен, актор, воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину".

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На сторінці 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі" повідомляється, що Євген загинув під час виконання бойового завдання на харківському напрямку.

Євген Світличний
Євген Світличний / Фото: facebook.com

Окрім Євгена, під час виконання бойового завдання на харківському напрямку загинули Володимир "Електрик" Паращишин, Юрій "Кріс" Кріса та Олексій "Тихий" Найда. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув Давид "Вольт" Іщенко.

"Вони встали на захист Батьківщини і віддали їй найдорожче - своє життя. Кожна загибель воїна - велика втрата для нації, кожна загибель вовка - велика втрата для зграї. Пам'ятаємо і помстимося", - зазначили їхні побратими.

Довідка. "Носоріг" - це український художній фільм режисера Олега Сенцова, знятий у 2021 році в копродукції України, Польщі та Німеччини.

Історія фільму розгортається в 1990-ті в Україні. Головний герой - бандит на прізвисько "Носоріг" потрапляє в лещата українського кримінального світу 1990-х і починає свій кривавий шлях, що приводить його зовсім не туди, куди він очікував.

Як писав Главред, у червні під час наступу українських військових окупанти підбили військову машину з українськими бійцями, серед них виявився і режисер, молодший лейтенант Олег Сенцов.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор театру Філіп Віннер. 9 липня акторові повинно було виповнитися 32 роки.

Вінер ще на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і став на захист України від російських окупантів.

З грудня 2022 року захисник служив на передових позиціях Донецької області. Актор відомий тим, що під час служби записував емоційні відео, де читав поезію українських поетів.

Інші новини:

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