Окупанти на фронті підбили машину із Сенцовим

На щастя, українському режисеру разом із побратимами вдалося вибратися з понівеченої машини.

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Сенцов потрапив під обстріл / колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, facebook/oleg.sentsov

Під час наступу українських військових окупанти підбили військову машину з українськими бійцями, серед них опинився і режисер, молодший лейтенант Олег Сенцов.

Сенцов повідомив, що видався важкий день українського наступу, де була підбита військова машина Сил оборони. Однак бійцеві разом із побратимами вдалося вибратися з машини, про це сам Сенцов повідомив у Facebook та виклав світлину на фоні понищеної військової машини.

"Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується", - йдеться в дописі режисера.

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Сенцов врятувався з-під обстрілу / фото: facebook/oleg.sentsov

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

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