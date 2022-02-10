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У Берліні почалася зустріч радників нормандської четвірки: всі подробиці

10 лютого 2022, 16:44

Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання Мінських угод.

Єрмак
Андрій Єрмак / УНІАН

У Німеччині в Берліні 10 лютого почалася нормандська зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Як відомо, українську делегацію очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Російську делегацію на переговорах очолює заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Німецьку - радник канцлера Німеччини Йенс Плетнер, французьку - радник президента Еммануель Бонн.

Що обговорюватимуть на зустрічі радників нормандської четвірки

Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання Мінських угод.

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У ТКГ очікують від зустрічі розблокування роботи Тристоронньої контактної групи по Донбасу і продовження роботи нормандського формату, планування нових зустрічей.

Що заявив Єрмак перед зустріччю

"Прилетіли з українською делегацією до Берліна. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів нормандського формату", - пише голова Офісу президента.

За його словами, крім самих переговорів, сьогодні в Берліні перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко проведе зустрічі з:

  • віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Хабеком,
  • міністром фінансів Крістіаном Лінднером,
  • міністром економічного співробітництва та розвитку Свеней Шульце,
  • депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.

Зустріч радників нормандської четвірки в Парижі щодо Донбасу

Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулися переговори щодо Донбасу за участю політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Київ у дискусії представив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Від Москви на зустрічі був присутній заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як розповів Єрмак, сторони поговорили про ситуацію з реалізацією Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов, а також висловили намір продовжити діалог з метою пошуку варіантів для запуску "Мінська".

Також представники Києва, Москви, Парижа і Берліна погодили спільну фінальну заяву щодо переговорів.

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нормандська четвірка Офіс президента Андрій Єрмак
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