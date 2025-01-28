В кафе у центрі Києва невідомий влаштував стрілянину: подробиці інциденту

Внаслідок стрілянини поранення отримав 68-річний чоловік, повідомили поліцейські.

https://glavred.net/ukraine/v-kafe-v-centre-kieva-neizvestnyy-otkryl-ogon-podrobnosti-incidenta-10634699.html Посилання скопійоване

Конфлікт в київському кафе закінчився стріляниною / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

В кафе в центрі Києва виник конфлікт, який переріс у стрілянину

Поранення отримав 68-річний чоловік

Учасник конфлікту, який здійснив кілька пострілів з травматичної зброї, втік з місця події

У вівторок, 28 січня, в одному з кафе в центрі Києва сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка. Про це повідомила поліція Києва.

За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину в кафе надійшло близько 16:20. Поліцейські встановили, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими людьми виник конфлікт, який переріс у насильство.

відео дня

"Один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка. Після скоєного порушник втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований. Загрози для його життя немає. Наразі тривають пошуки порушника, поліція встановлює обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації.

Новини України - інциденти зі стріляниною

Нагадаємо, 15 листопада 2024 року у соцмережах з'явилося відео зі стріляниною на Київщині, де нібито представник ТЦК стріляв у чоловіка в селі Щасливе. Заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила, що інцидент стався на території підприємства, а постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.

Згодом стало відомо, що працівник "Муніципальної варти" відкрив вогонь з травматичної зброї, коли пасажир автомобіля вдарив його і намагався втекти. Чоловік зміг втекти, постраждалих немає. Інцидент стався під час заходів оповіщення.

Як повідомляв Главред, 20 січня правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва, якого звинувачували у смерті жінки після ДТП. Двоє підозрюваних, чоловік і жінка, стежили за Дубровим, орендували автомобілі та квартиру поблизу його місця проживання, придбали зброю і планували його вбити

Читайте також:

Що відомо про Національну поліцію України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпеченує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред