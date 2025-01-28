В кафе у центрі Києва невідомий влаштував стрілянину: подробиці інциденту

Коротко:
- В кафе в центрі Києва виник конфлікт, який переріс у стрілянину
- Поранення отримав 68-річний чоловік
- Учасник конфлікту, який здійснив кілька пострілів з травматичної зброї, втік з місця події
У вівторок, 28 січня, в одному з кафе в центрі Києва сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка. Про це повідомила поліція Києва.
За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину в кафе надійшло близько 16:20. Поліцейські встановили, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими людьми виник конфлікт, який переріс у насильство.
"Один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка. Після скоєного порушник втік з місця події", - йдеться у повідомленні.
Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований. Загрози для його життя немає. Наразі тривають пошуки порушника, поліція встановлює обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації.
Новини України - інциденти зі стріляниною
Нагадаємо, 15 листопада 2024 року у соцмережах з'явилося відео зі стріляниною на Київщині, де нібито представник ТЦК стріляв у чоловіка в селі Щасливе. Заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила, що інцидент стався на території підприємства, а постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.
Згодом стало відомо, що працівник "Муніципальної варти" відкрив вогонь з травматичної зброї, коли пасажир автомобіля вдарив його і намагався втекти. Чоловік зміг втекти, постраждалих немає. Інцидент стався під час заходів оповіщення.
Як повідомляв Главред, 20 січня правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва, якого звинувачували у смерті жінки після ДТП. Двоє підозрюваних, чоловік і жінка, стежили за Дубровим, орендували автомобілі та квартиру поблизу його місця проживання, придбали зброю і планували його вбити
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