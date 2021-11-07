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"А чий Крим?" BlaBlaCar запустив рекламу з картою України без півострова и потрапив в скандал

7 листопада 2021, 14:04

У BlaBlaCar в своє виправдання заявили, що такий рекламний ролик суперечить позиції їх компанії.

Крим блаблакар
У Blablacar з'ясовують, звідки в Україні взялася реклама з картою без Криму / facebook.com/ostapaalex

Міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar потрапив в епіцентр скандалу після того, як в Мережі з'явилася реклама перевезень пасажирів з картою без Криму в складі України. У компанії кажуть про помилку, і з'ясовують, звідки взялася реклама.

Українець Олександр Остапа на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів, що рекламу сервісу BlaBlaCar йому підкинув Google.

"А це ок таку рекламу в гуглі отримувати? BlaBlaCar, а чий Крим? Цікаво, що ще ніхто про це не говорив", - написав він.

читайте такожКрим і Донбас на зв'язку із Зеленським: у МЗС висунули РФ різкі вимоги щодо захоплених територійОстапа прикріпив відповідний скріншот на підтвердження своїх слів, на якому помітно, що карта України зображена без окупованого Росією Кримського півострова.

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Реакція компанії BlaBlaCar

У BlaBlaCar назвали ситуацію помилкою і з'ясовують, звідки могла з'явитися реклама. Причому там уточнюють, що в українському офісі компанії навряд чи схвалили б таку рекламу, яка не відповідає позиції перевізника.

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"Дякую за тег. Це помилка, ми оперативно з'ясовуємо, звідки взагалі ця реклама могла з'явитися. Звичайно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії...",- підкреслили в сервісі пасажирських перевезень.

Скандали з картою України без Криму

Компанія JBL Ukraine у липні опублікувала опитування, в якому карта України була не тільки без окупованого Росією Криму, але й без захоплених окремих районів Донецької та Луганської областей. Пізніше в JBL вибачилися і заявили про проведення службового розслідування.

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 була опублікована карта, на якій Крим було відділено від України. У Міжнародному олімпійському комітеті принесли вибачення, а помилку було виправлено.

У жовтні стався новий скандал з Apple і позначенням на картах Криму. У застосунку для музикантів Apple Music з'явилася карта без захопленого росіянами півострова. Українці обурилися ситуацією, а в МЗС сказали, що вже розбираються щодо цього питання. Корпорація виправила помилку.

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