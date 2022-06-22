"У батальйонах по пару десятків людей": Гіркін скаржиться на дезертирство в армії РФ і "ЛДНР"

Гіркін скаржиться на дезертирство в армії РФ і "ЛДНР" / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що армії РФ і "ЛДНР" не можуть поповнити свіжими кадрами.

За його словами, окупаційні війська виснажені і намагаються дезертирувати або відмовитися від служби.

"У нас фактично відсутні стратегічні резерви для поповнення військ. Не секрет, що такі резерви зараз формуються, але тільки за рахунок тих частин, які протягом 2-4 місяців безперервно беруть участь у бойових діях", - заявив Гіркін.

Також він зазначив, що дезертирство і відмова від служби в армії РФ далеко не рідкість, а буденність.

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"Поки у нас не буде введено воєнний стан і закони, які змусять воювати тих, хто давав військову присягу, у нас буде дезертирство. У нас з'являються батальйони, в яких тільки пару десятків людей", - констатує Гіркін.

Раніше повідомлялося, що в Росії незабаром може початися масова мобілізація населення для війни в Україні. Це станеться, коли влада завербує людей у бідніших регіонах.

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