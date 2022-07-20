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Тривають запеклі бої: росіяни намагаються захопити Бахмут та Вуглегірську ТЕС - Генштаб

20 липня 2022, 19:29

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог здійснював обстріли з артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка.

Танк Т-72
ЗСУ відбили наступ ворога - зведення Генштабу 20 липня/ Фото УНІАН , Вікіпедія

Сьогодні українські захисники героїчно відбили штурми ворога на багатьох напрямках фронту - окупанти наполегливо намагалися захопити Бахмут і територію Вуглегірської ТЕС, йдеться в зведення Генштабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог здійснював обстріли з артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали поблизу Старого Салтівки, Петрівки, руських Тишків, печенігів, Циркунів, розсадника, Дементіївки та Коробочкиного, а також завдали авіаудару поряд з Мосьпановим та Ртищівкою. Також російські військові намагалися просунутися в напрямку селища розсадник.

На Слов'янському напрямку окупанти вели обстріл в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Наші бійці відбили штурм в районі Богородичного.
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На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки, а також завдали удару поблизу Краматорська та Слов'янська. Намагалися штурмувати в районах Григорівки та спірного, проте наші бійці завдали ворогу відсіч.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються створити умови для захоплення Бахмута і Вуглегірської ТЕС. Російські військові обстрілювали райони населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших, а також завдали удару авіацією по Покровському. Бої в районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам'янське. Авіаудари зафіксовані біля Авдіївки, Кам'янського та Новоандріївки. Також окупанти намагалися провести розвідку боєм в районі Новоселівка, проте зазнали втрат і відійшли.

Новини Донбасу онлайн:

На Південнобузькому напрямку окупанти зосередилися на недопущенні просування наших бійців вглиб. Проводять розвідку БПЛА і систематично обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котлярове, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве і низки інших. Також російські військові завдали удару авіацією біля Мурав'ївки та Новогригорівки.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ЗСУ регулярно влаштовують військам Росії сюрпризи завдяки ефективній роботі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військова техніка, яка була передана Києву американським держава, точно б'є по вказаних цілях.

Радник керівника ОП Олексій Арестович також нагадав, що удари з HIMARS по ворожих військових об'єктах наносяться в Херсонській області. За його словами, на Херсонщині близько 12-15 тисяч російських військ. Військові РФ можуть почати здаватися в полон ще до того, як ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

У Міністерстві оборони США вважають, що застосування Збройними силами України ракетних систем HIMARS серйозно впливають на військову ситуацію. За даними відомства, у Києва вже 8 таких установок важкої далекобійної артилерії. Повинні підвезти ще 4, після чого їх стане 12 одиниць.

війна в Україні Генштаб ЗСУ
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