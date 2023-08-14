У Вірменії трагічно загинув в. о. посла України: що сталося

Олександр Сенченко потонув в озері Севан. Тіло витягли з глибини близько 1,5 м і доставили на берег.

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Олександр Сенченко потонув в озері Севан / Фото: МЗС України, mes.am

У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Дипломат помер у неділю, 13 серпня. За даними місцевих ЗМІ, Сенченко потонув в озері Севан. Тіло витягли з глибини близько 1,5 м і доставили на берег.

"13 серпня, о 20:17, до Національного центру кризового управління Гегаркунікського обласного рятувального управління надійшла інформація про те, що на 2-му громадському пляжі озера Севан водні рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді громадянина, який зник під час плавання. Водні рятувальники підпливли до даної ділянки, витягли громадянина з глибини приблизно 1,5 м і доставили його на берег на моторному човні", - йдеться у повідомленні.

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Медики, які прибули на місце, констатували смерть громадянина.

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді України повідомили, що на війні загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Екснардеп загинув у боях на запорізькому напрямку. Вдома на нього чекала дружина з сином і донькою.

У квітні на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Він був народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання.

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