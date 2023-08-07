У боях за Україну загинув колишній народний депутат

Колишній нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку.

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На війні загинув колишній депутат / колаж: Главред, фото: ВРУ, ТРК "Аверс"

У Верховній Раді України повідомили про загибель на війні народного депутата IV скликання Сергія Слабенко. Екс-нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку.

"Слабенко - колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики", - про це інформує Telegram-канал Верховної ради.

На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою.

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Відомо, що із 2006 по 2009 роки працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

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