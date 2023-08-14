"Моя душа розірвалася на частини": на фронті загинув молодий воїн з Вінниці

24-річний Антон Сиваш загинув при виконанні бойового завдання. У полеглого воїна залишилася кохана Майя Цикун. Дівчина присвятила йому зворушливий пост.

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Антон Сиваш загинув на фронті / Колаж: Главред, фото: instagram.com/mayya.tsikun

У боях з російськими окупантами загинув захисник України - 24-річний Антон Сиваш з Вінниці (позивний "Чівас"). З перших днів повномасштабного вторгнення він вступив до лав Сил оборони України.

Життя бійця обірвалося при виконанні спеціального завдання. Про це у Facebook повідомляє тактична група "Реванш".

Загиблий воїн був розвідником. Відбивши плацдарм на укріплених позиціях ворога, під час інтенсивного бою захисник отримав несумісні з життям поранення.

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Антон Сиваш був випускником Вінницького ліцею № 6. Там він ньому згадують як про добру, чесну, виховану, стриману та розсудливу людину, яка була прикладом для багатьох.

Антон Сиваш загинув при виконанні бойового завдання / Фото : instagram.com/mayya.tsikun

Антон Сиваш пішов захищати Україну з перших днів вторгнення / instagram.com/mayya.tsikun

"Захищаючи державний суверенітет, захищаючи територіальну цілісність і недоторканність України, загинув наш випускник Антон Сиваш. Добрий, чесний, вихований, стриманий, розсудливий, відмінник і приклад для багатьох. Сильний духом і тілом. Гідний громадянин і захисник своєї держави, кращий син, брат, хлопець, друг, однокласник", - йдеться у повідомленні.

У Антона Сиваша залишилася кохана / instagram.com/mayya.tsikun

У полеглого воїна залишилася кохана Майя Цикун. Дівчина присвятила йому зворушливий пост.

"Моя душа розірвалася на частини. Мій найкращий, мій улюблений, найкращий син, найкращий брат і взагалі найкращий з людей. Таких, як ти, на світі не існує. Людина свого слова, людина з великої літери... Вірний, чесний, дуже мужній, духовний. Ти завжди приходив на допомогу і ніколи нічого не боявся, ніколи... з таких як ти потрібно брати приклад. Ти справжній герой, справжній патріот, величезна цінність для всієї держави", - написала вона в Insatagram.

Скріншот поста instagram.com/mayya.tsikun

У коментарі до посту Майї пишуть, що пишаються тим, що були знайомі воїном, який став на захист України.

Як повідомляв Главред, на фронті загинула бойовий медик Дар'я Філіп'єва, відома під позивним "Блискавка". За час своєї служби дівчина врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

У суботу, 12 серпня, в Києві захисницю України провели в останню путь. Попрощатися з Дариною прийшли побратими, рідні, друзі та небайдужі кияни.

Раніше стало відомо, що в боях з російськими окупантами загинув 35-річний захисник України, воїн-розвідник Леонід Краснов (позивний Мессі). Він був одним із засновників бойової групи К-2 у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Леонід Краснов отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ за оборону населених пунктів на сході.

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