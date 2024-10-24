У квітні Україна отримає Mirage 2000-5, але є проблема з ракетами - Forbes

Ви дізнаєтеся:
- Коли Україна отримає перші літаки Mirage 2000-5
- Чому ЗСУ доведеться ризикувати французькими винищувачами
До кінця квітня 2025 року Україна має отримати перші французькі винищувачі Mirage 2000-5. Однак те, скільки польотів для глибоких ударів зможе здійснити авіація після формування підрозділу Mirage 2000-5, залежатиме більше від постачання ракет, ніж від самих літаків.
Як пише Forbes, ще в червні президент Еммануель Макрон натякнув, що літаки будуть оснащені кращою французькою зброєю класу "повітря-земля", зокрема крилатими ракетами SCALP-EG і керованими бомбами AASM Hammer.
При цьому достеменно невідомо, скільки SCALP-EG і Storm Shadows вже було відправлено Францією та Великою Британією. Також незрозуміло, скільки ще Київ може отримати найближчими місяцями.
Журналісти припустили, що до 2022 року британські ВПС мали менше ніж 1000 Storm Shadows, а французькі сили - менше ніж 700 SCALP-EG. За оцінкою видання, Україна може отримати загалом "кілька сотень".
Водночас у Франції намагаються випускати більше ракет. Виробник відновлює SCALP-EG, у яких закінчився термін придатності, для подальшого постачання Україні. Не виключено, що Франція отримала старі ракети від інших країн і ремонтує їх для Києва.
Літаки Су-24 і Mirage 2000-5 також сумісні з бомбами Hammer французького виробництва. Крім того, Су-24 може нести нову керовану бомбу українського виробництва, яка має працювати і з Mirage 2000-5.
Однак значною різницею між ракетами та бомбами є дальність. Hammer можуть бити на відстань приблизно 64 кілометри - чверть відстані, на яку здатні Storm Shadow або SCALP-EG. Тобто Су-24 або Mirage 2000-5 доведеться підлітати ближче до ворожої ППО, щоб завдати удару.
"Це ризиковано і може призвести до великих втрат", - резюмували в Forbes.
Постачання винищувачів Mirage 2000 Україні - останні новини
Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року. Про це 19 жовтня повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
Раніше міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню говорив, що Париж передасть Києву бойові літаки Mirage 2000 у січні-березні 2025 року.
Партія французьких літаків Mirage 2000-5, яку Україна отримає в першому кварталі 2025 року, складатиметься з трьох одиниць. Про це 23 жовтня повідомили у виданні La Tribune з посиланням на власні джерела.
Міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що літаки оснастять так, щоб українські сили отримали перевагу в повітряному просторі над Росією.
Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо
Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.
Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.
Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.
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