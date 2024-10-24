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У квітні Україна отримає Mirage 2000-5, але є проблема з ракетами - Forbes

Анна Ярославська
24 жовтня 2024, 10:13
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Ударні можливості французьких винищувачів залежатимуть від кількості доступних ракет.
Міраж 2000-5, ракета SCALP-EG
Україна може отримати загалом "кілька сотень" ракет SCALP-EG / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Коли Україна отримає перші літаки Mirage 2000-5
  • Чому ЗСУ доведеться ризикувати французькими винищувачами

До кінця квітня 2025 року Україна має отримати перші французькі винищувачі Mirage 2000-5. Однак те, скільки польотів для глибоких ударів зможе здійснити авіація після формування підрозділу Mirage 2000-5, залежатиме більше від постачання ракет, ніж від самих літаків.

Як пише Forbes, ще в червні президент Еммануель Макрон натякнув, що літаки будуть оснащені кращою французькою зброєю класу "повітря-земля", зокрема крилатими ракетами SCALP-EG і керованими бомбами AASM Hammer.

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При цьому достеменно невідомо, скільки SCALP-EG і Storm Shadows вже було відправлено Францією та Великою Британією. Також незрозуміло, скільки ще Київ може отримати найближчими місяцями.

У квітні Україна отримає Mirage 2000-5, але є проблема з ракетами - Forbes
​Літак "Міраж" - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Журналісти припустили, що до 2022 року британські ВПС мали менше ніж 1000 Storm Shadows, а французькі сили - менше ніж 700 SCALP-EG. За оцінкою видання, Україна може отримати загалом "кілька сотень".

Водночас у Франції намагаються випускати більше ракет. Виробник відновлює SCALP-EG, у яких закінчився термін придатності, для подальшого постачання Україні. Не виключено, що Франція отримала старі ракети від інших країн і ремонтує їх для Києва.

Літаки Су-24 і Mirage 2000-5 також сумісні з бомбами Hammer французького виробництва. Крім того, Су-24 може нести нову керовану бомбу українського виробництва, яка має працювати і з Mirage 2000-5.

Однак значною різницею між ракетами та бомбами є дальність. Hammer можуть бити на відстань приблизно 64 кілометри - чверть відстані, на яку здатні Storm Shadow або SCALP-EG. Тобто Су-24 або Mirage 2000-5 доведеться підлітати ближче до ворожої ППО, щоб завдати удару.

"Це ризиковано і може призвести до великих втрат", - резюмували в Forbes.

Постачання винищувачів Mirage 2000 Україні - останні новини

Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року. Про це 19 жовтня повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Раніше міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню говорив, що Париж передасть Києву бойові літаки Mirage 2000 у січні-березні 2025 року.

Партія французьких літаків Mirage 2000-5, яку Україна отримає в першому кварталі 2025 року, складатиметься з трьох одиниць. Про це 23 жовтня повідомили у виданні La Tribune з посиланням на власні джерела.

Міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що літаки оснастять так, щоб українські сили отримали перевагу в повітряному просторі над Росією.

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо

Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.

Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

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війна в Україні новини Франції війна Росії та України Ракети Storm Shadow Mirage 2000-5
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